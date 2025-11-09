Bik

Emocije su vam intenzivne, ali donose jasnoću. Neko iz prošlosti može se ponovo javiti, ali ovog puta vi birate drugačije. Posvetite dan stvarima koje vam vraćaju osećaj mira i zadovoljstva.

Blizanci

Komunikacija je naglašena — razgovori sa partnerom, prijateljima ili porodicom donose razumevanje. Danas naučite da slušate i između redova. U večernjim satima sledi prijatno iznenađenje.

Rak

Osećate potrebu da završite nešto za šta ste emotivno vezani. Iako može biti naporno, nakon toga ćete se osećati lakše. Veče provedite u bliskom krugu, bez napora i očekivanja.

DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 9 NOVEMBAR

Lav

Ljubav i inspiracija dolaze iznenada. Danas vas pokreće želja da se izrazite, bilo kroz razgovor, umetnost ili jednostavno iskren osmeh. Dopustite sebi da budete spontani.

Devica

Porodična energija je u fokusu. Moguće su manje tenzije, ali ako zadržite smirenost, situacija se lako razrešava. Prijaće vam da se bavite kućnim stvarima ili pripremite dobar obrok.

Vaga

Dan donosi priliku za dublje razumevanje sebe i drugih. Ljubavni odnosi mogu biti tema introspekcije. Ako ste umorni od balansiranja, izaberite sebe — to nije sebičnost, to je zrelost.

Škorpija

Osećate da se nešto menja unutar vas. Nedelja je savršena za tišinu, meditaciju i duboko disanje. Stara energija polako se čisti, a nova još nije stigla — budite strpljivi.

Strelac

Društvena energija vas pokreće, ali birajte s kim provodite vreme. Danas vas okolina lako može iscrpeti. Fokusirajte se na ljude koji dele vašu iskrenost i slobodu.

Jarac

Danas se može otvoriti nova ideja vezana za posao ili projekat, ali nije vreme za akciju — samo za razmišljanje. Posvetite se sebi i svom telu, potrebno vam je punjenje baterija.

Vodolija

Inspiracija dolazi kroz umetnost, film ili razgovor koji otvara um. Ako ste se osećali blokirano, danas se oslobađate. Dajte sebi dozvolu da budete drugačiji, makar i u malim stvarima.

Ribe

Dan donosi dublje razumevanje odnosa, naročito ako ste imali nesporazume. Sada možete sagledati situaciju iz više perspektive. Očekujte emotivno olakšanje kroz iskren razgovor.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

