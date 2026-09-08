Danas je Međunarodni dan pismenosti: 739 miliona odraslih bez osnovnih veština

U svetu se danas obeležava Međunarodni dan pismenosti. Ove godine navršava se 60 godina od kada ga je Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) proglasio.

Prema najnovijim podacima koje je UNESKO objavio povodom ovogodišnjeg obeležavanja, najmanje 739 miliona starijih od 15 godina u svetu i dalje nema osnovne veštine pismenosti.

Istovremeno, četiri od desetoro dece ne dostiže minimalni nivo sposobnosti čitanja, dok je 272 miliona dece i adolescenata 2023. godine bilo van škole.

UNESKO ističe da je tokom proteklih šest decenija ostvaren napredak, ali da pismenost ostaje osnovno ljudsko pravo i jedan od ključnih preduslova za mir i održivi razvoj.

Međunarodni dan pismenosti UNESKO je proglasio 1966. godine na 14. zasedanju Generalne konferencije te organizacije. Obeležava se 8. septembra kako bi se međunarodna zajednica podsetila na značaj pismenosti za pojedince, zajednice i društva.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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