Pojedini potrošači u Zaječari danas bez vode

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, potrošaći sledećih ulica u Zaječaru biće danas bez vode: deo Generala Gambete, deo Kursuline i Dunavska.

Najavljeno je da vode neće biti do 15 časova.

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U Srbiji jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 34 stepena

Posle svežeg jutra, tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim i umerenim, južnim i jugoistočnim. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 17 stepeni, a najviša od 30 do 34 stepena.

U sredu posle podne i uveče na zapadu i jugu, u četvrtak i petak i u Vojvodini, a zatim i u ostalim krajevima, uz promenljivu oblačnost, očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz pad temperature.

U Zaječaru danas sunčano. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura 15° C, maksimalna dnevna 30° C.

Zajecaronline/N.S.

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