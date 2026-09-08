Uhapšeno sedam osoba zbog krađe sefa iz menjačnice, među njima i maloletnici
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i policijskih uprava u Kraljevu, Čačku i Kruševcu uhapsili su sedam osoba koji se sumnjiče da su ukrali sef iz menjačnice u Arilju. kao i više drugih teških krađa.
Uhapšeni su F. B. (2000), S. R. (1978), A. Š. (1981), T. M. (1983), H. S. (1980) i dvojica maloletnika, svi iz Kraljeva, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Kako se navodi u saopštenju MUP-a, oni se sumnjiče i za više od deset teških krađa izvršenih na ovaj način na području Kraljeva, Kragujevca, Čačka i Kruševca.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar