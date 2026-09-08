Uhapšeno sedam osoba zbog krađe sefa iz menjačnice, među njima i maloletnici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i policijskih uprava u Kraljevu, Čačku i Kruševcu uhapsili su sedam osoba koji se sumnjiče da su ukrali sef iz menjačnice u Arilju. kao i više drugih teških krađa.

Uhapšeni su F. B. (2000), S. R. (1978), A. Š. (1981), T. M. (1983), H. S. (1980) i dvojica maloletnika, svi iz Kraljeva, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, oni se sumnjiče i za više od deset teških krađa izvršenih na ovaj način na području Kraljeva, Kragujevca, Čačka i Kruševca.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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