Nemački MUP namerava da istraži prevare povezane sa dobijanjem nemačkih pasoša

Nemačko savezno ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je nameru da istraži slučaj obmane velikih razmera u postupcima naturalizacije. Portparol tog Ministarstva rekao je da će “preduzeti sve potrebne korake kako bi otkrili sve aktivnosti vezane sa prevarom.

Kako prenosi Špigel prošle nedelje je otkriveno da je nekoliko prevaranata, prvenstveno iz Kine, prevarom dobilo nemačke pasoše tako što su podneli zahteve za naturalizaciju Saveznoj kancelariji za upravu (BVA) u Kelnu. Oni su se lažno predstavljali kao rođaci Jevreja koje su nacisti nekada progonili i proterali iz Nemačke.

Na taj način su iskoristili Član 116. Ustava, koji omogućava naturalizaciju žrtava nacističkog progona i njihovih potomaka.

Javno tužilaštvo u Dizeldorfu i Savezna kancelarija kriminalističke policije trenutno istražuju 32 osumnjičena u ovom slučaju.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova, na čelu sa (ministrom unutrašnjih poslova Nemačke) Aleksanderom Dobrintom pomno prati otkrivene slučajeve. Žalimo zbog ‘krađa identiteta’ u kojima su podnosioci zahteva zloupotrebili biografije žrtava nacističkog režima”, rekao je portparol. Istovremeno, on je najavio da će BVA će odmah da pokrene postupak za oduzimanje u slučajevima lažno stečene naturalizacije – što znači da bi optuženi mogli ponovo da izgube svoje nemačke pasoše.

Prema trenutnim nalazima, prevaranti su obično postupali tako što bi naručili falsifikovani izraelski izvod iz matične knjige rođenih, sa novim imenom i mestom rođenja, a notari su overavali dokumente. Podnosioci zahteva su zatim predavali dokumente konzularnim službenicima u nemačkoj ambasadi ili konzulatu, a u BVA u Kelnu stizale su samo overene kopije.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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