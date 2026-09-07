MUP: U razmaku od samo tri sata, poginula četiri motociklista
Juče, u razmaku od samo tri sata, u saobraćajnim nezgodama poginula su četiri vozača motocikala, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
U 17:15 časova, na području Ljiga, u sudaru dva motocikla, na licu mesta smrtno su stradala oba vozača starosti 31 i 46 godina, dok je putnica (33) na jednom od motocikala zadobila teške telesne povrede opasne po život.
Samo 20 minuta kasnije, na teritoriji Temerina, sedamnaestogodišnji vozač, koji je upravljao motociklom bez vozačke dozvole i bez zaštitne kacige i druge zaštitne opreme, izgubio je kontrolu nad vozilom, udario u betonski stub pored puta i poginuo na licu mesta.
U 20:15 časova, na području Sremske Mitrovice, život je izgubio tridesetogodišnji vozač motocikla nakon sudara sa automobilom.
Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije ističe da je od početka ove godine u saobraćajnim nesrećama poginulo 48 vozača i 3 putnika na motociklu, kao i 7 vozača i 2 putnika na mopedu.
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