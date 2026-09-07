Apel policije: Poštujte saobraćajne propise i prilagodite brzinu uslovima u saobraćaju

Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 724 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 17, a povređeno 329 lica, navodi se u saopštenju MUP-a.

PU Zaječar podseća da se veliki broj nezgoda događa usled neprilagođene brzine vozila, koja predstavlja uticajni faktor nastanka više od polovine saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Kako ističu, pri neprilagođenoj brzini vozač ne može ispravno da sagleda saobraćajnu situaciju, niti da blagovremeno uoči drugog učesnika, što dovodi do pogrešne radnje vozilom i najčešće gubitka kontrole, sletanja sa kolovoza, direktnog sudara ili udara u drugo vozilo, objekat ili lice.

“Poštujte saobraćajne propise i prilagodite brzinu uslovima u saobraćaju. Usporite u naselju i na prolasku puta kroz naselje, na mestima gde se očekuje veće učešće pešaka, dece i vozača dvotočkaša, kako biste ispravno reagovali i po potrebi zaustavili vozilo”, apeluju iz policije.

Zajecaronline/N.S.

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