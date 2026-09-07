Siniša Mali: Više od pola miliona građana se prijavilo za naknadu od 6.000 dinara

Više od pola miliona građana se do sada prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, objavio je prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Ministar je podsetio da je prijavljivanje za novčanu naknadu od 6.000 dinara počelo u ponoć, u noći između nedelje i ponedeljka i da će trajati do 21. septembra.

Nakon toga, od 22. do 25. septembra slede uplate novčane naknade.

Takođe je podsetio da se za ovu novčanu naknadu prijavljuju punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije. Oni koji imaju status nosioca prava, u skladu sa navedenim zakonom, pravo na novčanu naknadu ostvaruju iz Akcionarskog fonda i ne treba da se prijavljuju.

Važno je, ističe, da pomoć bude dostupna svima koji imaju pravo na nju, da procedura za prijavu bude jednostavna i da novac stigne brzo, kao što je i obećano.

“Nastavljamo da vodimo odgovornu ekonomsku politiku i da pomažemo i podržavamo naše građane”, naveo je Siniša Mali.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.