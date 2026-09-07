Uhapšen muškarac iz okoline Knjaževca zbog ugrožavanja sigurnosti

Policija u Knjaževcu uhapsila je V. A. (49) iz okoline tog mesta zbog sumnje da je pretio muškarcu (44) i na taj način izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopštila je Policijska uprava Zaječar.

Kako se navodi, akciju hapšenja izveli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Knjaževcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru, odeljenja u Knjaževcu.

V. A. (49) je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti budući da se sumnjiči da je juče, u okolini Knjaževca, nakon kraće rasprave sa dvoje meštana koji su šetali pse, pretio muškarcu (44).

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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