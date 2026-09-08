Dnevni horoskop za utorak, 8. septembar: Vage ulaze u važnu emotivnu fazu, a ovaj znak dobija poslovnu priliku

Dnevni horoskop za utorak, 8. septembar

Ovan

Ovnovi će imati utisak da ih čeka više obaveza nego što mogu da završe u jednom danu. Ipak, uz malo bolje organizacije uspeće da drže sve pod kontrolom. Na poslu bi trebalo da pokažu inicijativu, ali da ne donose odluke u afektu. U ljubavi ih očekuje otvoren razgovor sa partnerom, dok bi slobodni mogli da primete da jedna osoba iz njihovog okruženja pokazuje više interesovanja nego ranije.

Bik

Bikovima utorak donosi osećaj sigurnosti i postepenog rešavanja problema. Ono što ih je prethodnih dana opterećivalo polako dolazi na svoje mesto, naročito kada je reč o poslu i finansijama. U emotivnim odnosima biće im potrebno više bliskosti. Partner može želeti da čuje šta zaista osećaju, pa nije pravi trenutak za ćutanje i povlačenje.

Dnevni horoskop za utorak, 8. septembar: Vage ulaze u važnu emotivnu fazu, a ovaj znak dobija poslovnu priliku

Blizanci

Blizanci bi mogli da dobiju vest koju su dugo čekali. U pitanju može biti poslovna ponuda, nova saradnja ili razgovor koji otvara vrata za nešto potpuno drugačije. Njihova komunikativnost biće najveći adut, pa bi trebalo da iskoriste svaki susret i razgovor koji im se ukaže. Na emotivnom planu mogu ih iznenaditi poruka ili poziv osobe za koju su mislili da je priča završena.

Rak

Rakovi će biti posebno osetljivi i lako će primećivati tuđe raspoloženje. Ipak, ne bi trebalo da preuzimaju tuđe probleme na svoja leđa. Na poslu ih očekuje završavanje obaveze koju su neko vreme odlagali, a rezultat bi mogao da im donese veliko olakšanje. U ljubavi je moguć manji nesporazum, ali iskren razgovor može brzo da vrati harmoniju.

Lav

Lavovi će biti među najprimećenijim znakovima. Njihova harizma dolazi do izražaja, pa će lako privlačiti pažnju gde god da se pojave. To posebno može biti zanimljivo slobodnim Lavovima, jer je moguć susret sa osobom koja će ih odmah zaintrigirati. Na poslu bi trebalo da budu hrabriji i predstave ideju koju već neko vreme drže za sebe. Mogli bi da dobiju mnogo bolji odgovor nego što očekuju.

Devica

Device će pokušavati da sve drže pod kontrolom, ali neće baš sve moći da ide prema planu. Umesto da se nerviraju zbog sitnica, bolje je da se usredsrede na ono što je zaista važno. Poslovno su pred njima dobar i produktivan dan, dok u ljubavi konačno mogu prestati da analiziraju svaku partnerovu reč. Slobodne Device mogle bi da shvate da im je jedna osoba mnogo zanimljivija nego što su želele da priznaju.

Dnevni horoskop za utorak, 8. septembar: Vage ulaze u važnu emotivnu fazu, a ovaj znak dobija poslovnu priliku

Vaga

Vage ulaze u dan koji može doneti važnu emotivnu odluku. Nešto što ih je duže vreme držalo u nedoumici sada bi moglo da postane mnogo jasnije. Neki pripadnici ovog znaka moraće da odluče da li žele da daju šansu staroj priči ili da krenu u potpuno novom pravcu. Na poslovnom planu moguća je saradnja sa osobom koja im može biti veoma korisna u budućnosti.

Škorpija

Škorpije će se oslanjati na intuiciju, a ona ih ovog puta neće prevariti. Moguće je da će vrlo brzo shvatiti ko im govori iskreno, a ko nešto pokušava da sakrije. Na poslu će biti odlučni i spremni da se izbore za ono što smatraju da im pripada. U ljubavi je moguć veoma intenzivan susret ili razgovor koji će probuditi emocije koje su pokušavali da potisnu.

Strelac

Strelčevi će želeti da pobegnu od rutine i naprave nešto drugačije. Neki će početi da razmišljaju o putovanju, promeni posla ili novom projektu. Dobra vest mogla bi da stigne upravo onda kada prestanu da je očekuju. U ljubavi ih očekuje spontanost, a slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju nekoga ko se potpuno razlikuje od njihovog uobičajenog tipa.

Jarac

Jarčevi će imati mnogo posla, ali bi upravo trud koji ulažu mogao da bude primećen. Nadređeni ili saradnik mogao bi da im ukaže poverenje i ponudi novu odgovornost. Iako će im obaveze biti na prvom mestu, ne bi trebalo da zapostave partnera. Nekome bliskom nedostajaće njihova pažnja više nego što misle.

Vodolija

Vodolije očekuje dan u kojem će njihova kreativnost doći do izražaja. Ideja koju su možda ranije smatrali neobičnom sada bi mogla da dobije svoju konkretnu formu. Na poslu je moguć zanimljiv razgovor koji otvara mogućnost za novi projekat. U ljubavi će želeti više slobode, ali je važno da partneru jasno pokažu šta žele kako ne bi došlo do pogrešnog tumačenja.

Ribe

Ribe će poželeti da konačno zatvore jedno poglavlje i rasterete se onoga što ih je emotivno opterećivalo. Razgovor koji su dugo odlagale mogao bi da im donese veliko olakšanje. Na finansijskom planu trebalo bi da budu oprezne i da ne kupuju stvari koje im zapravo nisu potrebne. U ljubavi je moguć povratak osobe iz prošlosti ili ponovno približavanje nakon perioda distance.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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