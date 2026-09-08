Zamenik gradonačelnika Zaječara obišao radove na Timoku kod Trnavca

Dušan Vrućkić, zamenik gradonačelnika Zaječara, je sa saradnicima obišao radove na Timoku kod Trnavca. Radovi se izvode u okviru redovnog održavanja, proširivanja i čišćenja rečnog korita i obuhvataju deonicu dugu oko 800 metara.

Radovi na Timoku, prema najavama, trebalo bi da budu završeni do kraja septembra.

Kako se ističe, pored uređenja rečnog korita, dodatno će se ojačati i postojeći nasipi, što će doprineti većoj sigurnosti područja uz reku.

Radove organizuju i realizuju „Srbijavode“, u okviru aktivnosti na redovnom održavanju vodotokova.

Zajecaronline/Grad Zaječar/N.S.

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