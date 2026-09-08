Tužilaštvo u Zagrebu PODIGLO OPTUŽNICU protiv Velibora Popovića Popa nakon POKUŠAJA UBISTVA Saše Mirkovića ispred hotela “Sheraton”

Tužilaštvo u Zagrebu PODIGLO OPTUŽNICU protiv Velibora Popovića Popa!

Opštinsko državno tužilaštvo u Zagrebu poslalo je poziv direktoru i vlasniku Hype televizije, Saši Mirkoviću, povodom krvničkog prebijanja u Zagrebu, od strane Velibora Popovića Popa.

Naime, podignuta je optužnica protiv Popovića zbog napada na Sašu Mirkovića, koji je tada pretrpeo teške telesne povrede.

Podsetimo, 10. maja 2025. godine ispred hotela “Sheraton”, Mirković je napadnut. On se ispred glavog ulaza u hotel susreo sa samozvanim menadžerom, kriminalcem Veliborom Popovićem Popom, te je tom prilikom došlo do jezivog napada i fizičkog obračuna, tačnije pokušaja ubistva direktora i vlasnika Hype televizije i Hype produkcije. Kako se može videti na fotografijama kamera video-nadzora koje su nastale tog dana, Saša Mirković se svojim automobilom dovezao do vrata hotela, gde ga je susreo samozvani menadžer i kriminalac, poznat odavno policiji Velibor Popović Pop.

Tužilaštvo u Zagrebu PODIGLO OPTUŽNICU protiv Velibora Popovića Pop!

Mirković je tada zadobio teže telesne povrede ruke i glave, te je morao i da operiše ruku, a kako je tada naglasio, kamere će potvrditi da govori istinu o napadu.

– Znam da se puno ljudi raspituje za moje stanje i interesuje ih kako se osećam. Evo operacija na ruci je noćas odrađena, juče se desio nemio događaj. Nije ovo nemio događaj nego pokušaj ubistva. Naime, ja sam prišao hotelu Šeraton sa vozilom i imaće priliku da se vidi na kamerama. Niko iz hotela nije izašao, ja sam dobio udarac u potiljak, pao sam dole i onda je krenulo muško šutiranje. Taj zadnji udarac kad sam podigao ruku, on je udario toliko silinom da mi je slomio dve kosti – rekao je Saša i dodao:

– Nekoliko puta me je glavom udario, ruka mi je pukla na tri mesta. Jasno je da je pokušaj ubistva pokušan nadamnom. Ko je učestvovao sve neka nadležni organi republike Hrvatske utvrde, verujem i policiji i tužilaštvu. Nadam se da će ove kriminalce da privedu pravdi i da budu osuđeni za ovo i mnoga druga krivična dela – rekao je Saša tada.

Zajecaronline/J.V.

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