Dnevni horoskop za nedelju, 21. septembar

Bik

Početak dana će biti pod uticajem drugih ali na vama je da naučite da poštujete sebe i svoje emocije. Nikada nemojte dozvoliti da se drugi menjanju da bi se vama dopali. Svako ima svoje razloge za i protiv posebno u vezi posla.

Blizanci

Vaša energija je previše nekontrolisana i ljudi oko vas pokušavaju da vas kontrolišu i da vam ukažu na vaše greške koje pravite ovih dana. To se najviše odnosi na vašu komunikaciju koja postaje veoma iritantna naročito u aspektima pregovaranja sa ljudima sa kojima ste poslovno vezani.

Rak

Ljubavni odnosi su trenutno veoma negativno postavljeni jer već neko vreme ne želite da pokrenete razgovor sa partnerom koji bi vas spasio ili vas i vašu vezu. Porodični odnosi su već neko vreme negativni zbog vaše potrebe da budete u centru pažnje.

Lav

U narednih nekoliko dana vaša poslovna situacija će biti nestabilna zato što imate problem da iskažete sve ono što mislite i sve ono što želite. Osoba u znaku Device vam daje veoma dobre emotivne savete i najbolje bi bilo da sve to poslušate u narednom vremenskom periodu.

Devica

Danas ćete biti veoma loše raspoloženi zbog drugih ljudi i zbog svega onoga što se dešava drugima. Pokušajte da napravite bolji raspored kada su u pitanju ljudi sa kojima ste okruženi jer na taj način ćete postići svoj unutrašnji mir i sve ono što vi zapravo hoćete.

DNEVNI HOROSKOP

Vaga

Vaša energija je veoma negativna zato što ne pokušavate da kažete sve što mislite posebno zbog negativnog uticaja Marsa u znaku Raka. Ono što je veoma naglašeno u narednih nekoliko nedelja jesu poslovna putovanja koja će vas emotivno veoma iscrpeti.

Škorpija

Vaša energija je veoma pozitivna i na taj način uspevate sebe da zaštitite od drugih ljudi koji vas već neko vreme emotivno nerviraju. Vodite računa o tome na koji način se ponašate kada su u pitanju obećanja partneru i njegovoj porodici ovih dana.

Strelac

Ovo je idealan period da se okrenete sebi i svemu onome što radite posebno kada je u pitanju osoba u znaku Device. Ljubavna situacija će se stabilizovati onog momenta kada dozvolite partneru da bude ono što jeste i da ne stvara negativnu situaciju u vašem životu.

Jarac

Potrudite se da sve što radite danas završite na vreme posebno kada su u pitanju vaši aspekti i saradnja sa inostranstvom. Situacija sa porodicom može biti negativna jer već neko vreme neke stvari ne možete da rešite na vreme. Zdravlje je stabilno.

Vodolija

Danas osećate potpunu slobodu u odnosu na sve što radite posebno kada su u pitanju ljudi sa kojima ste emotivno okruženi. Osoba u znaku Lava vam je velika poslovna podrška i daje vam veliku podršku u svakom smislu. Zdravlje je stabilno.

Riba

U narednih nekoliko dana bićete veoma tvrdoglavi zbog drugih, pokušajte da ne radite nešto protiv sebe. Razmislite dobro kada izgovarate određene reči narednih dana da ne bi povredili neke drage ljude zbog vaše ishitrenosti.

