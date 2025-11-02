Bik

Danas ćete imati nekoliko zanimljivih razgovora sa ljudima sa kojima ste prijateljski povezani. Kada je u pitanju ljubav danas ste emotivno veoma nezadovoljni jer ne razumete partnera i njegovo tvrdoglavo ponašanje.

Blizanci

Vaša situacija u kući je stabilnija jer ste vi napravili dobar kompromis između sebe i onoga što članovi očekuju od vas. Mars negativno utiče na vaše razmišljanje i na vašu koncentraciju pa vam partner zamera povlačenje.

Dnevni horoskop za nedelju, 2. novembar

Rak

Vaša situacija sa članovima porodice je stabilnija jer ste vi neko ko jako voli da su odnosi u kući u skladu. Voljena osoba nema vremena za vas jer je okupirana stvarima iz svoje prošlosti. Nemojte joj zamerati i dozvolite da ima vremena i za sebe.

Lav

Danas je dan idealan da se okrenete onome što ste zapostavili a to su vaše dodatne aktivnosti kao što su čitanje i šetnja. Probajte da malo više odmarate jer je to ono što vam je zaista potrebno. Partnerski odnos je u drugom planu

Devica

Merkur je veoma negativno aspektovan i donosi vam velika razočarenja kada su u pitanju razgovori sa drugim ljudima.. naučite da poštujete mnogo više sebe i da izdržite u takvim aspektima.

Vaga

Situacija sa voljenom osobom je veoma kritična jer ne umete na vreme da iskažete ono što mislite i ono što želite. Probajte da se koncentrišete mnogo više u vezi posla koji vam sledi od naredne nedelje.