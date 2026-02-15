DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 15. FEBRUAR: Škorpije da poslušaju intuiciju,Lavovi uživaju u pažnji!

Ovan

Nedelja vam donosi potrebu za odmorom, ali i za planiranjem naredne sedmice. Moguće je da ćete razmišljati o novim ciljevima ili promenama koje želite da pokrenete. Pokušajte da ne ulazite u rasprave oko sitnica – danas je važnije da sačuvate energiju. Veče donosi osećaj mira i spremnosti za novi početak.

Bik

Ovaj dan naglašava potrebu za stabilnošću i prijatnim okruženjem. Najviše će vam prijati vreme provedeno sa bliskim ljudima, uz opuštene razgovore i male rituale koji vam vraćaju ravnotežu. Finansijski ili praktični planovi koje danas razmotrite mogu vam pomoći da sigurnije započnete novu nedelju.

Blizanci

Nedelja donosi više komunikacije i mogućnost da čujete zanimljive informacije ili dobijete ideju koja vas inspiriše. Ipak, pokušajte da deo dana posvetite i odmoru, jer vam je potreban mentalni predah. Razgovor sa prijateljem može vam pomoći da jasnije sagledate jednu situaciju.

Rak

Pred vama je dan koji naglašava emotivnu stabilnost i potrebu za toplinom doma. Možda ćete želeti da usporite tempo i posvetite se ljudima koji vam pružaju osećaj sigurnosti. Jedan iskren razgovor može doneti olakšanje i razrešenje nečega što vas je opterećivalo prethodnih dana.

Lav

Nedelja vam donosi želju za druženjem i aktivnostima koje vas ispunjavaju. Možete biti inicijator okupljanja ili osoba koja podiže raspoloženje drugima. Ipak, pronađite i trenutak za lični mir kako biste napunili energiju za naredne obaveze. Emotivno, neko može pokazati posebnu pažnju prema vama.

Devica

Ovaj dan podstiče vas da napravite plan za naredni period i završite sitne obaveze koje će vam olakšati početak nedelje. Organizacija i priprema doneće vam osećaj kontrole i smirenosti. Veče je povoljno za odmor i aktivnosti koje vas opuštaju.

Vaga

Nedelja naglašava odnose i potrebu za skladom. Moguće je da ćete provesti više vremena u društvu ljudi koji vam prijaju ili rešiti nesporazum kroz miran razgovor. Emotivno, iskrenost i otvorenost donose veću bliskost i razumevanje.

Škorpija

Pred vama je dan koji donosi potrebu za povlačenjem i dubljim razmišljanjem. Možda ćete želeti da sagledate planove za naredni period ili se posvetite ličnim temama koje zahtevaju mir. Intuicija vam je naglašena, pa obratite pažnju na unutrašnje osećaje – oni vam mogu dati važan odgovor.

Strelac

Nedelja vam donosi želju za promenom okruženja, kraćim putovanjem ili susretom sa prijateljima. Spontani planovi mogu vam doneti posebno zadovoljstvo. Ipak, pokušajte da ostavite i deo dana za odmor kako biste u novu sedmicu ušli sa više energije.

Jarac

Ovaj dan stavlja fokus na stabilnost i planiranje narednih koraka. Možete razmišljati o finansijama, poslu ili dugoročnim ciljevima, ali je važno da pronađete i vreme za opuštanje. Razgovor sa bliskom osobom može vam pomoći da donesete bolju odluku.

Vodolija

Nedelja donosi nove ideje i potrebu za inspirativnim razgovorima. Možete dobiti zanimljivu informaciju ili predlog koji pokreće novu zamisao. Budite otvoreni za drugačija mišljenja – razmena ideja danas vam posebno prija.

Ribe

Ovaj dan naglašava intuiciju i potrebu za tišinom i regeneracijom. Kreativne ili duhovne aktivnosti mogu vam doneti osećaj ispunjenosti i unutrašnjeg mira. Veče je idealno za opuštanje, pripremu za novu nedelju i postavljanje ličnih namera.

Zajecaronline/najzena.alo.rs/ N.B.

