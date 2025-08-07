Dnevni horoskop za četvrtak, 7. avgust

Ovan

Dan je kada se od Vas očekuje jasnoća – bilo u komunikaciji, bilo u donošenju odluka. Ako osetite potrebu da se povučete i razmislite, poslušajte taj impuls. Mogući problemi sa kičmom.

Bik

Bićete motivisani da završite nešto što ste davno započeli. Fokusirajte se na praktične korake, a ne na velike planove. Dovoljno je da danas učinite samo jednu stvar kako biste se pomerili napred. Vodite računa o zubima i ishrani.

Blizanci

Emotivna stabilnost je moguća ako izbegavate konflikte. Ne reagujte na prvu, već pokušajte da razumete šta osoba ispred Vas zaista pokušava da kaže. Što se tiče ljubavne situacije povedite računa o tonu razgovora i načinu na koji se obraćate partneru.

Rak

Vaš entuzijazam može biti zarazan, ali obratite pažnju na to kako ga drugi doživljavaju. Neko može protumačiti Vašu direktnost kao nametljivost – budite taktični. Mogući problemi u komunikaciji sa porodicom zbog uticaja retro Merkura.

Lav

Moguća su manja kašnjenja ili nesporazumi na poslu, ali ništa što se ne može rešiti sa malo strpljenja. Važno je da ostanete dosledni i ne ulazite u nepotrebne rasprave. Vodite računa o tome koliko spavate i koliko imate vremena da se odmorite.

Devica

Povoljan je dan za analizu odnosa – i privatnih i poslovnih. Ako nešto „ne štima“, sada je trenutak da postavite pitanja i potražite dublje razloge. Osoba u znaku Jarca vam je velika podrška u vezi posla i svega onoga što ima veze sa poslom.

Vaga

Vreme je da usporite i obratite pažnju na znakove koje Vam telo šalje. Ne ignorišite umor. Ako niste sigurni kojim putem dalje, možda je pravi trenutak da zastanete. Potrudite se da u okviru porodice ne donosite nagle odluke naročito u vezi mlađih članova.

Škorpija

Otvaraju vam se vrata za nova poznanstva ili prilike. Ne bojte se da izađete iz zone komfora – život Vas poziva da zablistate upravo tamo gde se možda najmanje nadate. Čuvajte se iznenađenja koje može da vam priredi partner jer može da bude veoma šokantno za vas.

Strelac

Vaš unutrašnji glas danas može biti posebno snažan. Slušajte intuiciju, čak i ako logika govori suprotno. Pitanje poverenja – prema sebi i drugima – biće u fokusu. Zdravlje je mnogo bolje u odnosu na prošlu nedelju.

Jarac

Možda ćete delovati strogo ili rezervisano, ali ne zaboravite pokazati emocije onima do kojih Vam je stalo. Ljubaznost je ponekad snažnija od autoriteta. Situacija u krugu poslovnih saradnika je stabilnija zbog vaše intervencije.

Vodolija

Obratite pažnju na inspiracije koje dolaze „niotkuda“ – to su poruke koje Vam život šalje. Pišite, stvarajte, razgovarajte sa prijateljima koji Vas podsećaju na Vašu suštinu. Ne vraćajte se na prošlost kada su u pitanju prijateljski odnosi.

Ribe

Dan je pogodan za povlačenje, introspekciju i tišinu. Ako osetite potrebu da se isključite iz svakodnevne buke, to je znak da Vam je duši potrebna nega. Dajte sebi dozvolu za mir. Zdravlje je veoma stabilno.

Zajecaronline/Hypetv.rs/Najžena/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!