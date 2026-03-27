Crvena jaja donose sreću: Evo kako ih prirodnim putem obojiti

Farbanje jaja za Uskrs jedan je od najlepših prazničnih običaja, a crvena boja ima posebno simbolično značenje – predstavlja sreću, zdravlje i blagostanje.

Iako su kupovne boje praktične, često sadrže hemikalije, pa se domaćica okreću prirodnim metodama, kakve su koristile naše bake.

Sok od višanja

Prirodni sok od višanja odličan je izbor ako želite duboku crvenu nijansu. Jaja stavite u šerpu, prelijte sokom od višanja, dodajte malo soli i sirćeta, pa kuvajte na laganoj vatri. Nakon kuvanja, ostavite ih u tečnosti da odstoje kako bi boja bila intenzivnija.

Mlevena paprika

Slatka mlevena paprika može dati toplu, prirodnu crvenu boju. U litar vode dodajte nekoliko kašika mlevene paprike, so i sirće, pa u toj mešavini skuvajte jaja. Važno je koristiti slatku, a ne ljutu papriku, kako ukus ne bi prodro kroz ljusku.

Hibiskus čaj

Ako želite crveno-ljubičaste tonove, hibiskus čaj je idealno rešenje. Skuvajte jak čaj i potopite jaja. Ostavite ih nekoliko sati ili preko noći kako biste dobili bogatiju boju.

Lukovina

Farbanje jaja u ljusci crnog luka je tradicionalna metoda koja daje prirodnu bordo boju. Jaja stavite u vodu sa što više lukovine, dodajte so i sirće i skuvajte. Za intenzivniji efekat možete ubaciti i nekoliko kriški cvekle.

Zajecaronline/Najžena/ N.B.

