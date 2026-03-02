Bez promena na vrhu – Alkaraz prvi, Đoković treći

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je treće mesto na najnovijoj ATP listi sa 5.280 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz i dalje prvi sa 13.550 poena.

Italijan Janik Siner je drugi teniser sveta sa 10.400 bodova, dok se Nemac Aleksandar Zverev i dalje nalazi na četvrtoj poziciji sa 4.555 poena.

Potom slede Italijan Lorenco Muzeti, Australijanac Aleks de Minor i Amerikanac Tejlor Fric.

Amerikanac Ben Šelton i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim su zamenili mesta. Šelton je sada osmi na ATP listi, dok je Ože-Alijasim pao na devetu poziciju. Aleksander Bublik iz Kazahstana je i dalje deseti teniser sveta.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović napredovao je za 26 mesta i trenutno se nalazi na 58. poziciji na ATP listi sa 875 poena.

Hamad Međedović je pokvario plasman za osam mesta i sada je 110. igrač sveta sa 565 bodova, dok je Dušan Lajović pao na 120. poziciju na ATP listi sa 535 poena. Laslo Đere je nazadovao za 88 pozicija i trenutno je 206. teniser sveta sa 288 bodova.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

