Benefiti školskog sporta: Ulaganje u zdravlje čitave nacije

Kada mladi sve više vremena provode prikovani za ekrane, školski sport postao je još važniji.

Za decu i mlade, redovno bavljenje sportom može biti važan deo zdravog odrastanja – od razvoja mišića i pravilnog držanja tela, do boljeg raspoloženja, samopouzdanja i kvalitetnijeg sna.

“Fizička aktivnost za zdravlje jednog deteta je nešto što mora da bude svakodnevica za svako dete. Čak i deca koja se nalaze u treninzima, neophodno je da imaju određenu doziranu fizičku aktivnost…Jer fizička aktivnost utiče ne samo na zdravlje deteta, nego utiče i na njegove kognitivne sposobnosti, na motoriku, a posledično se razvijaju i određene sfere u delovima mozga kod dece. Jako utiče na celopkupni razvoj jednog deteta. Jer sad postoje neke nove studije, da recimo ples i folklor, razvijaju određene delove mozga. Druge fizičke aktivnosti sa loptom razvijaju druge delove mozga. Zatim postoje plivanje, postoje aktivnosti u vodi koje opet razvijaju treće aktivnosti u mozgu, delovima mozga“, rekla je za Tanjug viši strukovni fizioterapeut Aleksandra Krstić.

Benefiti školskog sporta: Ulaganje u zdravlje čitave nacije

Svaki oblik kretanja doprinosi razvoju tela u periodu kada se ono još intenzivno menja. Istovremeno, sport može da pomogne mladima da razviju zdrave životne navike koje mogu da zadrže i u odraslom dobu.

Kada govorimo o Srbiji, najmlađe dete koje se javilo lekaru usled ozbiljnijeg zdravstvenog problema bilo je staro šest godina. Razlog je bio povišen krvni pritisak. Dok su problemi sa nepravilnim fizičkim razvojem, krivom kičmom i ravnim tabanima postali deo moderne svakodnevice. Prema analizi “UNICEF Srbija“ više od 20 odsto adolescenata, uzrasta od 15 do 24 godina, ima prekomernu telesnu težinu, dok je njih četiri odsto gojazno.

Benefiti školskog sporta: Ulaganje u zdravlje čitave nacije

“ Sve više i sve potrebnije je bavljenje sportom našoj deci. Sada smo došli u tu neku situaciju da ne znam da li da se radujemo ili da budemo zabrinuti što se više bave knjigom, a nikako sportom. Budući da je to direktno vezano za motoriku, a motorika za centralni nervni sistem i sve tako. Mislim to znaju ljudi koji su pozvaniji od mene. Meni lično, kao Srbisti, a direktoru škole je mnogo važno da se deca bave sportom. S tim u vezi sam se i trudila da te terene opremim, da ulažem u sportsku opremu, jer shvatam koliko im je to potrebno. Baš im je potrebno.

Benefiti školskog sporta: Ulaganje u zdravlje čitave nacije

Mi sve vreme imamo bar dva ili tri odeljenja koji su istovremeno u školskom dvorištu i jednostavno vidite sa koliko žara su deca na terenu. Mislim da je i njima vrlo, vrlo značajno za zdravlje mentalno pre svega, a i za fizičko“, istakla je u izjavi za Tanjug direktorka Osnovne škole “Laza Kostić“ u Beogradu Aleksandra Tošić.

Benefiti školskog sporta: Ulaganje u zdravlje čitave nacije

Oko 16 odsto adolescenata od 12 do 17 godina podložno riziku narušenog mentalnog zdravlja. Dok je više od 21 odsto istaklo da barem jednom nedeljnu oseća povećanu dozu anksioznosti.

“Može u velikoj meri da utiče negativno, pogotovo ako dete ostane potpuno izolovano. Da nema uopšte doticaj sa sportom ili da nije uključeno u sportske aktivnosti ni u školi, ni van škole. U smislu psihološkog razvoja, socijalnog razvoja, emotivnog, zato što sport utiče u velikoj meri na regulaciju telesnih funkcija – koje su povezane sa psihološkim posle. Tako da, u svakom slučaju je važno da dete bude uključeno u nekoj meri. Ne mora da bude profesionalni sportista da bi imao dovoljnu dozu sporta u svom životu. Ali je bitno da jedan deo njegovog dana bude ispunjen sportskim aktivnostima“, smatra psiholog u Osnovnoj školi “Laza Kostić“ Mileva Novković.

Benefiti školskog sporta: Ulaganje u zdravlje čitave nacije

Posle nastave slede domaći zadaci, telefoni, računari i društvene mreže. Vreme koje bi moglo da bude provedeno u igri, šetnji ili sportu često se pretvara u sate sedenja.

“Što se tiče tih nekih motoričkih, odnosno antropomotoričkih sposobnosti, to je već malo alarmantno – to rapidno opada. Nažalost tako je, tu mora malo da se poradi. Mislim da su deca poprilično opterećena brojem časova. Trebalo bi malo više vremena da se odvoji za decu, da imaju više sportskih aktivnosti. Imamo nedeljno tri časa. Znate, postoje sistemi školstva u nekim zemljama, gde svakog dana postoji određen termin od jednog do dva sata, tokom kog deca upražnjavaju fizičku aktivnost rekreativno, dok deo njih ima veći motiv usled ovakvog sistema. Šta je primetno još?

Benefiti školskog sporta: Ulaganje u zdravlje čitave nacije

Ono šta bi ja mogao da vam kažem jeste da su deca opterećena u smislu dnevnog rasporeda. Da imaju dosta časova u školi, imaju jako malo vremena da završe obrok, da se odmore… Onda su tu deca koja treniraju. Idu na treninge, pa se uveče vraćaju, jer su to obično večernji treninzi, pa se kasno vraćaju. U takvim okolnostima malo trpi i sâm uspeh, odnosno učenje, a i sport. Veliko je pitanje koliko deca uspeju da se odmore tokom dana, odnosno tokom noći“, navodi profesor fizičkog vaspitanja u Osnovnoj školi “Laza Kostić“ Vuk Martinović.

Benefiti školskog sporta: Ulaganje u zdravlje čitave nacije

Nekada je dovoljno pretrčati još jedan krug, pokušati još jedan skok, uhvatiti još jednu loptu… Shvatiti da greška ili poraz ne znače kraj, da konačni cilj ne smeju da budu isključivo lovorike, medalje i slava. Zato što skolski sport nije samo ulaganje u buduće šampione, već ulaganje u zdavlje čitave jedne generacije. Na posletku, jedne čitave nacije.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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