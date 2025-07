“BACIĆU TE SA MOSTA U DUNAV” MONSTRUOZNE PRETNJE Velibora Popovića Popa koji je i dalje u BEKSTVU nakon POKUŠAJA UBISTVA Saše Mirkovića! Zorica Radulović danas je plaćena novinarka, a bivši taksista Boško Janković pobegao u mišju rupu

Vlasnik i direktor Hype Produkcije, Saša Mirković, na konferenciji za medije održanoj povodom stravičnog pokušaja ubistva od strane kriminalca i lažnog menadžera Velibora Popovića Popa, koje se dogodilo 10. maja, 2025. otkrio je stravične detalje njegove povezanosti sa novinarkom Zoricom Radulović. Potom je pomenuo tokom gostovanja u medijima i Boška Jankovića, bivšeg taksistu, koji je bio na mestu napada u Zagrebu.

Naime, pomenuti kriminalac je novinarki Zorici Radulović poznatijoj kao „Zoka5“ pretio ubistvom a sada je njegova plaćena novinarka. Budući da je prva objavila reči podrške i zajedničku fotografiju sa Veliborom Popovićem, nakon ovog monstroznog napada u Zagrebu.

U krivičnoj prijavi se navodi i cela prepiska sa Veliborom Popovićem, koji joj preti da će je „baciti u Dunav“.

Ova krivična prijava objavljena je na portalu Srpski Telegraf sa navodima i akcentovanjem da je ovo bio mafijaški napad:

„Redakcija Srpskog telegrafa obavestila je juče policiju i Treće tužilaštvo o stravičnim pretnjama kriminalca Velibora Popovića Popa novinarki našeg lista Zorici Radulović. Popović, koji je ranijih godina u nekoliko navrata hapšen i osuđivan zbog teških krivičnih dela, preključe je našoj novinarki pretio da će baciti bombu na redakciju Srpskog telegrafa, a nju baciti u Dunav.

S druge strane, kada pretnje stignu od čoveka sa debelim dosijeom, jasno je da ih treba shvatiti više nego ozbiljno.

– Stajala sam sa kolegama i čekala red da uradim intervju kada mi je prišao nepoznati čovek i upitao me da li sam ja Zorica Radulović. Odgovorila sam mu da jesam, nakon čega mi je odbrusio: „Kakav ti problem imaš sa Editom Aradinović? Nemoj da sam više čuo da si išta napisala o njoj, baciću te u Dunav, jesi li čula“ – priča Radulovićeva.

Potpuno je bila šokirana, kaže, te mu rekla da nema sa pomenutom pevačicom nikakav problem.

– Tada mi je rekao: „Izađi napolje da ti ja objasnim neke stvari.“ Pokušao je da me izvede ispred, što sam uporno odbijala, a on je nastavio: „Pišete one gluposti, znaš, ona nema oca, ja sam joj otac i videćeš šta će da ti se desi ako još nešto napišeš o njoj“ – kaže Radulovićeva.

Dodaje da je Popović na kraju konstatovao: „Ako vidim da si bilo šta još napisala, baciću bombu na vas (redakciju Srpskog telegrafa), a tebe ću baciti u Dunav.“

Zorica Radulović je nakon ovih monstruoznih pretnji, podržala napad na Sašu Mirkovića u Zagrebu, tako što je objavila fotografiju sa „mafijašem koji joj je pretio“.

O BOŠKU JANKOVIĆU, SAŠA MIRKOVIĆ GOVORIO JE GOSTUJUĆI NA TELEVIZIJI „FACE TV“, PRISEĆAJUĆI SE DANA KADA JE NAPADNUT ISPRED HOTELA U ZAGREBU

„U tom trenutku je dvoje ljudi prošlo tuda. Boško Janković, koga znam lično, jer mi je bio taksista pre 20 i kusur godina. Kao taksista je radio za mene i Baneta Obradovića. Ako neko misli da lažem, to može da se proveri. Sve je proverljivo. Tu je bio i ovaj famozni kriminalac koji se predstavlja kao Cecin menadžer i, ove nove, ne znam ni kako se zove… Tee Tairović. Kao i Breskvice i još nekih izvođača“, rekao je Saša Mirković gostujući na FACE TV.

VELIBOR POPOVIĆ POP U BEKSTVU U CRNOJ GORI NAKON POKUŠAJA UBISTVA SAŠE MIRKOVIĆA:

Velibor Popović Pop, više puta hapšeni kriminalac iz Berana koji je u Beogradu postao „menadžer“ nekim estradnim ličnostima još uvek je u bekstvu zbog pokušaja ubistva poznatog producenta, vlasnika i direktora Hype televizije i produkcije HYPE production, Saše Mirkovića u Zagrebu ispred hotela „Šeraton“.

Kako mediji prenose, mnoge poznate ličnosti koje sarađuju sa njim kriju da znaju gde se nalazi Velibor Popović Pop i samim tim direktno postaju saučesnici u ovom zlodelu.

ZajecarOnline/Hypetv