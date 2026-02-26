Astro prognoza: Procvat i pozitivna energija za 3 znaka 26. februara

Tri horoskopska znaka se ne prepuštaju ideji da će se događati samo loše stvari. Umesto toga, privlače dobro u vidu novih izbora i uzbudljivih avantura. Da, suočavaju se sa retrogradnim Merkurom, ali znaju da imaju mnogo razloga za radost. Oni su sila optimizma.

Lav

Glavni razlog zbog kojeg uspevate da prosperirate tokom Merkura u retrogradnom hodu je taj što svesno poričete njegovu moć nad sobom. Pogodite šta? To je upalilo, Lave. Sjajno urađeno.

Ako nastavite da obavljate svoje obaveze kao i obično, velika je verovatnoća da se sve neće raspasti. Svi smo navikli da drhtimo od straha kada čujemo da će nas ovaj tranzit „srušiti”, ali vi to nećete dozvoliti.

Vi, Lave, to jednostavno ignorišete. Danas pokazujete izuzetnu kreativnost i oslobođeni ste od kosmičkih očekivanja. Krećete se brzim tempom, postavljate trendove i definišete svrhu. Imate mnogo razloga za radovanje.

Bik

Ništa vam ne promiče danas. Vi ste osoba koja potpuno razume kako retrogradni period funkcioniše. Tačno znate šta treba da uradite da biste se suprotstavili njegovim manje idealnim namerama.

Spremni ste za komunikacione zastoje i tehničke probleme koji često prate ovaj tranzit. Zapravo, toliko ste dobro pripremljeni da privlačite pozitivnu energiju, prenosi Your Tango.

Zbog toga što ste praktični i ne podležete panici ili alarmu, možete u potpunosti iskoristiti prilike koje se drugima čine zastrašujućim. Verujete sebi i postepeno delujete. Vi ste pametni u ovom periodu retrograda i zbog toga imate mnogo razloga za radovanje.

Ribe

Vrlo zanimljiva stvar kod vas, Ribe, je što inspiracija i prilike ne dolaze uvek kroz pozive ili pozivnice, već kroz snove. Obratite pažnju na neke od tih snova tokom Merkura u retrogradnom hodu.

U vašim snovima postoje nagoveštaji i tragovi koji vam pomažu da shvatite šta ste sposobni da postignete, Ribe.

Istina je da sve prilike ne dolaze spolja. U vašem sanjarskom umu dešava se mnogo toga.

Možda ćete takođe iskusiti kako je vratiti se staroj ideji, samo da vidite da li u njoj postoji nešto vredno. Puni ste sjajnih ideja koje ponekad ostavljate po strani. Međutim, danas vam povratak na staru ideju čini mnogo dobra. Sjajno!

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

