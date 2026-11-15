Asim Ugljen podržao Sašu Mirkovića: “Meni drag čovek traži mladića koji ga je branio”

Nakon brutalnog napada Cecinog menadžera Velibora Popovića Popa ispred zagrebačkog Šeratona, vlasnik Hype televizije Saša Mirković traži nepoznatog mladića koji mu je u ključnom trenutku priskočio u pomoć.

Hrvatski glumac Asim Ugljen javno je podržao Sašu Mirkovića, vlasnika Hype produkcije i menadžera Ace Lukasa, Miroslava Ilića, te se putem društvenih mreža uključio u potragu za nepoznatim mladićem koji mu je priskočio u pomoć tokom prošlogodišnjeg napada ispred zagrebačkog hotela Šeraton. Ugljen je podelio snimak incidenta uz apel pratiocima da pomognu identifikovati hrabrog prolaznika koji je jedini stao u odbranu. Dok su drugi okretali glavu, istaknuvši kako mu se Mirković želi odužiti.

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– Ako poznajete mladog gospodina sa snimka, koji je skočio i branio Sašu, molim vas da mi javite… Ajmo internete, čovek je zaslužio nagradu, nađimo ga – poručio je glumac.

Čelnik Hype televizije Saša Mirković javno se oglasio nakon što se u medijima i na društvenim mrežama proširio snimak nadzornih kamera zagrebačkog hotela Šeraton. Na spomenutom snimku zabeležen je brutalni fizički napad na Mirkovića, za koji se tereti Velibor Popović Pop, menadžer Cece Ražnatović.

Javni poziv putem društvenih mreža

Kako Mirković ističe, upravo je taj nepoznati mladić svojom reakcijom sprečio još teže posledice i doslovno mu spasio život. Budući da u trenucima šoka i haosa nije uspeo saznati njegov identitet, odlučio je pokrenuti javnu potragu kako bi mu se mogao odužiti.

Budući da ne zna njegovo ime niti ima ikakav kontakt, Mirković je uputio apel javnosti te pozvao mladića da mu se javi putem službenih profila na društvenim mrežama Instagram ili TikTok.

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Zajecaronline/24satahr/J.V.

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