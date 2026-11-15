Vučićevo parlamentarno licemerje: Traži da SNS predsedava skupštinskim odborima kao opozicija, a u Beogradu njegova vlast nije formirala 14 od 16 radnih tela

Aleksandar Vučić otkrio je prava opozicije tek kada je postao opozicija. Danas traži poštovanje parlamentarne prakse koju njegova stranka ne primenjuje tamo gde još ima vlast.

Gostujući 14. novembra na televiziji Pink, Vučić je isticao da se sa opozicijom dogovara raspodela skupštinskih odbora, uključujući i to ko će kojim odborom predsedavati. Pozivao se na svoje parlamentarno iskustvo od 1993. godine i očekuje dogovor o predsedavanju pojedinim odborima.

Zašto onda njegova stranka te iste principe ne primenjuje u Skupštini grada Beograda?

U sazivu izabranom 2024. godine, od 12 saveta i četiri komisije formirane su samo Administrativno-mandatna komisija i Komisija za spomenike i nazive ulica i trgova. Ostalih 14 radnih tela nije ni formirano, sada već više od dve godine.

Kreni-Promeni je sa 18 odsto glasova i 21 mandatom od 110 postao najveća opoziciona odbornička grupa i ostvario najbolji pojedinačni opozicioni rezultat od 2008. godine.

SNS očigledno smatra da njihovi glasovi ne zaslužuju isti tretman koji sada traži za sebe.

Kao pravnik, ukazujem na jasnu razliku: srazmerna zastupljenost u članstvu radnih tela i dogovor o njihovim predsednicima nisu isto pitanje. Ali tamo gde radna tela nisu ni formirana, opoziciji je onemogućeno i da kroz njih razmatra odluke i kontroliše vlast. To neposredno pogađa građane, jer govorimo o budžetu, saobraćaju, urbanizmu, obrazovanju i zdravstvu.

Zato pitamo Aleksandra Vučića: na osnovu kog principa tražite da vaši predstavnici vode skupštinske odbore na nivou Republike, dok u Beogradu vaša vlast većinu radnih tela nije ni formirala?

Demokratija ne može da bude obavezna tamo gde ste izgubili vlast, a nepotrebna tamo gde je još držite. Prava opozicije pripadaju građanima koje ona predstavlja i nisu privilegija SNS-a.

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Izvor: Instagram @kreni.promeni / Savo Manojlović

Zajecaronline/J.V.