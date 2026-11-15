Opsadno stanje u Holandiji: Zbog ptičjeg gripa usmrćeno još 19.000 pataka i kokošaka
U holandskom selu Hirdеn, u pokrajini Gelderland, u istočnom delu Holandije, treći put ove nedelje potvrđen je ptičji grip na jednoj farmi, zbog čega će biti usmrćeno oko 19.000 životinja, saopštile su nadležne službe.
Holandska uprava za bezbednost hrane i proizvoda široke potrošnje (NVWA) naredila je usmrćivanje oko 6.000 pataka i 13.000 koka nosilja kako bi se sprečilo dalje širenje virusa, prenosi NOS.
Farma je i 2022. godine bila pogođena ptičjim gripom.
Zaječaronline/Tanjug/M.M.
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