„SAŠA JE MOJ DRUG, BRAT I PRIJATELJ! Meni je pomogao KADA NIKO NIJE BIO TU!“ Mira Škorić JAVNO osudila nasilje i batinaša iz Ćacilenda „Saša Mirković je žrtva najbrutalnijeg napada ikada!“

Mira Škorić oštro je reagovala na nasilje nad vlasnikom i direktorom Hype produkcije Sašom Mirkovićem i javno se ogradila od svakoga ko podržava nasilje i nepravdu.

Velibor Popović Pop je krvnički nasrnuo na vlasnika i direktora Hype televizije i produkcije Hype, a sada je došlo vreme i za suđenje.

Naciju je šokirao momenat koji su snimili mediji nakon suđenja Veliboru Popoviću kada je njegovo delo okarakterisano kao teške telesne povrede iako je Mirkovića šutirao u glavu u nesvesti, što je definitivno pokušaj ubistva.

Samim tim je provocirao aludirajući da on pobeđuje jer je njegovo delo iliti zlodelo, umanjeno na sudu.

Nakon sramnog pozivanja Velibora Popovića Popa, ozloglašenog kriminalca sa povećim dosijeom, na nekadašnjeg predsednika Aleksandra Vučića, ispred suda, nakon suđenja uz reči “Srbija je Srbija, Vučić pobeđuje”, nacija je zgrožena.

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U objavi je jasno poručila da neće podržavati nikoga ko učestvuje u nasilju, direktno ili indirektno, i da se od takvih ljudi ograđuje zauvek.

„Saša Mirković je žrtva najbrutalnijeg napada ikada! Nikada neću podržavati nekoga ko učestvuje direktno ili indirektno u nasilju. Ograđujem se od svih ZAUVEK!! Ja sam još uvek u šoku!! Saša je moj drug, brat i prijatelj. Meni je pomogao kada niko nije bio tu! Saša ima moju bezuslovnu podršku ZAUVEK! Kriminalci i nasilnici u zatvor! Pravda će brzo stići!“

Miroslav Ilić: „OROČENA PODRŠKA JE ISTEKLA“

Pored Ace Lukasa i Mire Škorić, i legendarni pevač Miroslav Ilić, koji neguje svoj status “čoveka iz naroda”, oglasio se na društvenoj mreži. Okačivši ovaj sraman trenutak, pa poručio:

”Oročena podrška je istekla!”

Ilić je razočaran što je podršku dao sistemu koji daje za pravo kriminalcima i batinašima da se pozivaju na vlast i misle da mogu da se izvuku nakon pokušaja ubistva.

Ono što je sigurno je to da nasilje nikada ne sme da prođe nekažnjeno. A oni koji ga sprovode ne mogu da računaju na zaštitu bivše vlasti da bi dobili blagu kaznu i izbegli pravdu. Pravda mora da bude ista za sve, bez izuzetaka i bez političkih dogovora.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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