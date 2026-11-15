JP “Putevi Srbije” saopštilo je da se zbog kraja jesenjeg školskog raspusta u toku današnjeg dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima, upozoravajući vozače da voze pažljivo.

Kako se navodi u saopštenju JP “Putevi Srbije”, u cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, mole se svi vozači da pre polaska na put, putem internet prezentacije i zvaničnih naloga na društvenim mrežama Puteva Srbije informišu se u realnom vremenu o stanju na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama.

Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju, drže bezbedno odstojanje, poštuju ograničenje brzine i vožnju prilagode uslovima na putu, kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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