Velike promene od 1. januara: Oglasila se Agencija za privredne registre sa detaljnim uputstvom, evo ko mora da reaguje do 31. januara

Od 1. januara 2027. godine u Srbiji počinje primena nove Klasifikacije delatnosti, koja donosi izmene šifara i naziva pojedinih delatnosti. Promene se odnose na privredna društva i preduzetnike, uključujući one registrovane u Sremskoj Mitrovici i drugim mestima u Sremu. Agencija za privredne registre (APR) saopštila je da će usklađivanje obaviti automatski, bez podnošenja zahteva i bez plaćanja naknade.

Nova Uredba o Klasifikaciji delatnosti 2025 (KD 2025), objavljena u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 91/2026. Stupila je na snagu 1. oktobra ove godine, dok njena primena počinje 1. januara 2027.

Cilj nove klasifikacije je usklađivanje evidencije privrednih delatnosti sa savremenim poslovanjem i međunarodnim standardima.

Firme i preduzetnici neće morati da sami menjaju šifru delatnosti. APR će automatski uskladiti postojeće šifre i nazive delatnosti sa novom klasifikacijom.

Prema saopštenju Agencije, usklađivanje će biti obavljeno po službenoj dužnosti, na osnovu tabela koje je pripremio Republički zavod za statistiku.

Za ovu promenu nije potrebno podnositi poseban zahtev, donositi novo rešenje registratora niti plaćati naknadu.

To znači da preduzetnici i vlasnici firmi ne moraju da odlaze u APR samo zato što se od januara primenjuje nova klasifikacija.

Ipak, preporučuje se da provere koja im je šifra dodeljena.

Posebna mogućnost predviđena je za privredne subjekte čija postojeća šifra delatnosti prema novoj klasifikaciji može da odgovara većem broju različitih šifara.

Privrednik će da izabere drugu odgovarajuću šifru iz zvanične Tabele veza.

Velike promene od 1. januara: Oglasila se Agencija za privredne registre sa detaljnim uputstvom, evo ko mora da reaguje do 31. januara

Zahtev za ovu promenu moći će da se podnese od 1. do 31. januara 2027. godine, na posebnom obrascu APR-a.

Ova može se iskoristiti samo jednom i odnosi se na slučajeve. U kojima dosadašnja šifra nema jednoznačnu vezu sa jednom novom šifrom.

Važno je naglasiti da pravo na besplatnu promenu u ovom roku ne znači da svaka firma ili preduzetnik može proizvoljno da izabere bilo koju drugu delatnost.

Nakon isteka propisanog roka, promena šifre delatnosti obavljaće se kroz redovan postupak registracije promene.

To podrazumeva podnošenje odgovarajuće registracione prijave, plaćanje propisane naknade i prilaganje potrebne dokumentacije, ukoliko je ona predviđena.

Zato je za privrednike čija se dosadašnja šifra razdvaja na više novih posebno važno da tokom januara provere podatke u registru.

Iz APR-a su pojasnili da se do 31. decembra 2026. godine i dalje koriste šifre iz postojeće Klasifikacije delatnosti KD 2010.

Nakon registracije, APR će te podatke po službenoj dužnosti uskladiti sa novom klasifikacijom.

Od 1. januara 2027. svi privredni subjekti biće obavezni da u poslovanju i zvaničnim dokumentima koriste nove šifre i nazive delatnosti KD 2025.

Preduzetnicima i vlasnicima privrednih društava savetuje se da provere novu oznaku svoje pretežne delatnosti i utvrde da li je potrebna dodatna promena.

Velike promene od 1. januara: Oglasila se Agencija za privredne registre sa detaljnim uputstvom, evo ko mora da reaguje do 31. januara

Za najveći deo privrednih subjekata prelazak na novu klasifikaciju neće zahtevati posebno administrativno postupanje.

Najvažnije je da se od 1. januara provere podaci koje je APR automatski uskladio, a da oni koji ispunjavaju uslove za izbor druge šifre iskoriste mogućnost besplatne promene tokom januara.

Zaječaronline/Kurir/M.M.

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