Brzo potražite vašu staru Nokiu 3310: Danas vredi pravo bogatstvo!

Sećate li ga se? Onog neuništivog “cigla” telefona u torbi i baterije koja je trajala čitavu nedelju? Nokia 3310 je za mnoge čista nostalgija. Ako je još uvek imate – nemojte je bacati. Vaš “antikvitet” bi danas mogao da vredi iznenađujuće mnogo novca.

Ko god je imao Nokiu početkom dvehiljaditih (a ko nije?), pamti koliko je život tada bio jednostavniji. Mali, zabavni tasteri, simpatičan ekran koji nije mogao da pukne i najvažnije, kada nekoga pozovete, on se zaista javi. Nokia 3310 je bila toliko mala da ste je bez problema nosili svuda sa sobom.

U februaru 2000. godine Nokia je lansirala ovaj legendarni model. Nokia 3310 nije bila samo “običan” telefon. Godinu dana ranije pojavio se BlackBerry, namenjen onima koji su i vikendom gledali u ekran. Vlasnici Nokie su, s druge strane, bili zadovoljni jednostavnim i izuzetno pouzdanim telefonom.

Zanimljivo je da su, četvrt veka kasnije, ovi telefoni ponovo u modi. Kako sve više ljudi traži “digitalni detoks”, raste potražnja za jednostavnim uređajima. Ako vam Nokia 3310 skuplja prašinu u fioci – proverite koliko možete da dobijete za nju.

Budimo realni – nećete se obogatiti. Ali za jedan stari telefon, iznosi mogu biti iznenađujući, naročito kada se zna da su proizvedeni u ogromnim količinama.

Nekorišćen primerak, sa netaknutim fabričkim pečatom, može na aukcijskim sajtovima poput eBaya da se proda za 200, 500 evra, pa i više.

Brzo potražite vašu staru Nokiu 3310: Danas vredi pravo bogatstvo!

U decembru 2025. jedan takav telefon bio je oglašen za više od 1.700 evra. Da, dobro ste pročitali. Uređaj nikada nije otpakovan i još uvek ima fabrička podešavanja.

Ako imate Nokiu 3310 koja radi i lepo izgleda, možete da očekujete cenu između 20 i 40 evra. Trenutno se na Catawiki mogu naći primerci za oko 25 evra, ali i jedan za čak 70 evra.

Ako ste od onih koji čuvaju ambalažu, imate razloga za radost. Nokia 3310 sa originalnom kutijom, uputstvima i punjačem može da dostigne 80 do 100 evra kod kolekcionara. Refabrikovani modeli se danas online prodaju i za oko 109 evra.

Kolekcionari obožavaju 3310 zbog njenog kultnog statusa. S druge strane, mladi je otkrivaju kao “dumbphone” telefon bez društvenih mreža, idealan za odmor ili beg od konstantnih notifikacija. Možete da zovete i šaljete poruke, ali ne i da gledate Instagram storije.

Ipak, nije svaka Nokia zlata vredna. Cena zavisi od nekoliko faktora. Najpre stanje baterije, ako je baterija naduvena ili curi, vrednost drastično opada. Ako je telefon otključan vredi više jer modeli koji rade na svim mrežama su traženiji. Takođe, puno zavisi od stanja ekrana, ogrebotine na plastičnom ekranu značajno obaraju cenu.

Brzo potražite vašu staru Nokiu 3310: Danas vredi pravo bogatstvo!

Ako imate staru Nokiu koja više ne radi, odnesite je u reciklažni centar. Sadrži vredne materijale koji mogu ponovo da se iskoriste. Možda nećete zaraditi, ali ćete učiniti nešto dobro za životnu sredinu – i osloboditi se viška stvari u kući.

Zaječaronline.org/Blic/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.