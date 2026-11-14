U Srbiji sutra ujutru hladno, tokom dana toplije i vetrovito!

U Srbiji će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) ujutru biti hladno ponegde sa slabim mrazem, mestimično i maglom, a u toku dana malo do umereno oblačno i toplije.

Posle podne na jugozapadu i jugu, a uveče i u centralnim predelima naoblačenje, ponegde sa kišom.

U Timočkoj Krajini oblačno i tmurno. Duvaće slab do umeren, u košavskom području povremeno i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura od -3 do 3, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 8 stepeni.

U Novom Sadu jutro hladno, pretežno oblačno sa sunčanim intervalima u pojedinim delovima dana, bez značajnijih padavina. Duvaće umeren jugoistočni vetar, brzinom od oko 11 do 24 km/h, što može pojačati osećaj hladnoće.

Jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna oko 12 stepeni. U toku naredne sedmice promenljivo oblačno, postepeno toplije i vetrovito, povremeno sa kišom, naročito u ponedeljak i sredu.

Od sledećeg vikenda suvo uz pad temperature.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.