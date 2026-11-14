Filmski festival u Nišu koji su glumci bojkotovali koštao građane oko 37 miliona dinara

Nakon što su otkazani tradicionalni Filmski susreti, a glumci najavili da će samostalno organizovati svoj Niški filmski festival, Grad Niš je organizovao novi Međunarodni filmski festival Niš (25–30. avgust). Manifestaciju je većina glumaca bojkotovala.

Festival je koštao građane Srbije oko 37 miliona dinara. Od toga je Grad Niš (preko Niškog kulturnog centra) dao oko 30 miliona. Dok je Ministarstvo kulture odobrilo dodatnih 7 miliona dinara beogradskoj produkcijskoj kući Double Taurus – za binu, LED ekrane i brendiranje.

Filmski festival u Nišu koji su glumci bojkotovali koštao građane oko 37 miliona dinara

Rešenje o dodeli tih 7 miliona doneto je 2. septembra, a ugovor potpisan tek 11. septembra – dakle nakon što je festival već završen. Predlog za novu manifestaciju nije došao od Grada ili NKC, već od Double Taurus.

U međuvremenu, glumci su od 29. avgusta do 3. septembra organizovali svoj festival na drugoj lokaciji, uz podršku dela javnosti i studenata.

Zaječaronline/Južne vesti /Serbian Times/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.