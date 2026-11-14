Povećan rizik od nesreća, hitno se oglasili iz MUP: Ove godine stradalo 97 pešaka

Od početka godine, u saobraćajnim nezgodama u Srbiji život je izgubilo 385 osoba, od kojih je 97 pešaka – gotovo svaka četvrta poginula osoba bila je pešak. Posebno zabrinjava podatak da su više od polovine nastradalih pešaka stariji od 65 godina.

Sinoć je na Novom Beogradu poginuo još jedan pešak (65), a MUP se sada oglasio sa novim apelom za bezbednost u saobraćaju.

– Kraći dani i smanjena vidljivost tokom jesenjih i zimskih meseci dodatno otežavaju kretanje i povećavaju rizik od nezgoda, zato je sada potrebno još više opreza i pažnje, kako pešaka, tako i vozača. Pešaci, prelazite kolovoz na obeleženim pešačkim prelazima i pre stupanja na kolovoz uverite se da to možete bezbedno da učinite. U uslovima smanjene vidljivosti nosite svetliju odeću i reflektujuće materijale kako bi vas vozači lakše uočili. Vozači, prilagodite brzinu uslovima na putu, usporite u blizini pešačkih prelaza, škola i na mestima gde očekujete kretanje pešaka. Budite pažljivi i spremni da reagujete, posebno kada su u pitanju stariji sugrađani – saopštio je MUP na svojoj stranici, na društvenoj mreži Instagram.

Povećan rizik od nesreća, hitno se oglasili iz MUP: Ove godine stradalo 97 pešaka

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije, apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i vode računa jedni o drugima, jer, kako ističu: “U saobraćaju jedan trenutak pažnje može da sačuva život.”

Zaječaronline/Kurir/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.