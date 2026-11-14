Posao iz snova za početak karijere: NBS raspisala konkurs za praksu koja traje čak 9 meseci, a evo koji su uslovi za studente

Narodna banka Srbije (NBS) objavila je u petak poziv za obavljanje prakse studentima četvrte i pete godine akademskih studija u Srbiji.

Odnosno treće, četvrte i pete godine godine na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva.

Ovo vaći i za Visoku školu za informacione i komunikacione tehnologije.

Studenti na ovaj poziv mogu da se prijave do 27. novembra, nakon čega će biti organizovana selekcija prijavljenih kandidata koji ispunjavaju osnovne uslove.

Ovo je navedeno u pozivu objavljenom na sajtu NBS.

Narodna banka tradicionalno organizuje praksu kako bi studentima približila rad centralne banke kao institucije od čijeg poslovanja zavisi stabilnost finansijskog sistema i kako bi ih upoznala s raznovrsnim funkcijama koje obavlja, ističe se u pozivu i dodaje da će studenti imati priliku da u praksi primene teorijska znanja i steknu poslovno iskustvo u oblasti centralnog bankarstva.

Posao iz snova za početak karijere: NBS raspisala konkurs za praksu koja traje čak 9 meseci, a evo koji su uslovi za studente

NBS će na devetomesečnu praksu primiti do 40 studenata četvrte ili pete godine akademskih studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama akreditovanim od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a koji će završetkom studija ostvariti 240 ili 300 ESPB bodova, odnosno treće, četvrte ili pete godine strukovnih studija za informacione tehnologije na kojima će ostvariti 180 ESPB bodova, odnosno 240 ili 300 ESPB bodova.

Zjaečaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.