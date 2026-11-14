„VUČIĆ POBEĐUJE!” – DA LI JE VELIBOR POPOVIĆ ISPRED ZAGREBAČKOG SUDA POSLAO PORUKU O UTICAJU BIVŠEG PREDSEDNIKA SRBIJE NA HRVATSKO PRAVOSUĐE?

„Srbija je Srbija, Vučić pobeđuje!”

Upravo je te reči Velibor Popović Pop izgovorio ispred zgrade Opštinskog kaznenog suda u Zagrebu, obraćajući se kameri fotoreportera Pixsella.

Nije bio na političkom skupu u Beogradu, niti učestvovao u predizbornoj kampanji. Nije govorio pred stranačkim pristalicama.

Nalazio se ispred zgrade hrvatskog suda, na kojem se vodi krivični postupak protiv njega zbog fizičkog napada na Sašu Mirkovića, vlasnika Hype produkcije, koji se dogodio u maju 2025. godine ispred zagrebačkog hotela Šeraton.

Zašto bi čovek koji pred hrvatskim pravosuđem mora da se suoči sa posledicama svog nasilja javno prizivao ime Aleksandra Vučića?

Kome je poruka upućena?

Saši Mirkoviću? Srpskoj javnosti? Hrvatskim institucijama? Ili pak onima za koje Popović veruje da razumeju šta znači pozivanje na Vučićevo ime?

I ono najvažnije: da li Popović tom izjavom želi da sugeriše da politički uticaj Aleksandra Vučića doseže čak i do hrvatskog pravosuđa?

KADA OPTUŽENI GOVORI O POLITIČKOJ MOĆI, A ŽRTVA NE DOBIJE REČ

Jučerašnje ročište na Opštinskom krivičnom sudu u Zagrebu otvorilo je niz pitanja.

Prema informacijama o toku postupka, Popović je priznao krivicu za napad na Mirkovića. Presuda nije izrečena, a nastavak postupka zakazan je za 14. decembar.

Mirkovićev punomoćnik i tužilaštvo zatražili su saslušanje vlasnika Hype produkcije, kao i pregled snimaka video-nadzora na kojima je zabeležen monstruozni napad, ali je sud oba predloga odbio, ocenivši ih kao odugovlačenje.

Naravno, sud ima pravo da odlučuje o izvođenju dokaza. Odbijanje pojedinog dokaznog predloga samo po sebi ne znači da je sud postupao nezakonito ili pod nečijim uticajem.

Ali upravo zato javnost ima pravo na jasno obrazloženje.

Zašto nije saslušan čovek koji je bio žrtva napada? Zašto nije prikazan snimak koji bi mogao da bude važan za razumevanje okolnosti i načina izvršenja krivičnog dela? Da li su ti dokazi već bili odgovarajuće razmotreni?

To nisu pitanja kojima se unapred osporava nezavisnost suda. To su pitanja kojima se od suda traži da svoju nezavisnost pokaže transparentnim postupanjem.

A nakon takvog ročišta, ispred zgrade suda, optuženi pred kamerom izgovara:

„Srbija je Srbija, Vučić pobeđuje!”

DOSEŽE LI VUČIĆEVA RUKA DO HRVATSKOG PRAVOSUĐA?

Zašto je Velibor Popović Pop, suočen s hrvatskim pravosuđem zbog fizičkog napada na Sašu Mirkovića, osetio potrebu da izgovori upravo te reči?

Zašto u trenutku kada se odlučuje o njegovoj krivičnoj odgovornosti, ispred zgrade hrvatskog suda, spominje donedavnog predsednika druge države?

I ono najvažnije: da li Popović tom porukom želi da sugeriše da Aleksandar Vučić ima uticaj čak i na hrvatsko pravosuđe?

To je pitanje koje se nakon jučerašnjeg ročišta ne može jednostavno ignorisati.

Naročito kada se Popovićeva izjava posmatra zajedno sa informacijama da sutkinja nije dozvolila prikazivanje snimka prebijanja Saše Mirkovića niti njegovo saslušanje.

Te dve okolnosti nisu dokazano povezane. Međutim, njihovo vremensko podudaranje otvara prostor za pitanja o tome kakvu je poruku Popović želeo da pošalje.

Da li je reč o političkoj lojalnosti? Pokušaju zastrašivanja? Demonstraciji samopouzdanja čoveka koji veruje da ima moćne zaštitnike?

Da li se Vučićevo ime pokušava koristiti kao simbol političke nedodirljivosti i na hrvatskoj teritoriji?

Ako je to bila Popovićeva namera, onda se ne radi samo o provokaciji upućenoj žrtvi nasilja, već i o simboličnom izazovu autoritetu hrvatskih institucija.

Ako nije, ostaje pitanje zašto je bivši predsednik Srbije uopšte postao deo javne poruke optuženog ispred zgrade zagrebačkog suda.

Politički uticaj ne mora uvek da se manifestuje direktnim telefonskim pozivom, naredbom ili pritiskom. Ponekad pojedinci već samim pozivanjem na moćna politička imena pokušavaju da stvore utisak da iza njih stoji autoritet koji prevazilazi institucije.

Upravo je takav utisak opasan za poverenje javnosti u pravosuđe.

Zato je važno razjasniti ne samo šta je Popović izgovorio već i šta je tom izjavom nameravao da postigne.

VUČIĆEVA POMILOVANJA I PITANJE POLITIČKE NEDODIRLJIVOSTI

Popovićeva izjava dobija dodatnu političku težinu u svetlu nedavnih događaja u Srbiji.

Prema izveštajima o odluci od 27. septembra 2026. godine, Aleksandar Vučić pomilovao je Dijanu Hrkalović, nekadašnju državnu sekretarku srpskog Ministarstva unutrašnjih poslova, oslobađajući je krivičnog progona za trgovinu uticajem. Viši sud u Beogradu o tome je izvestio tek početkom novembra.

Takva odluka otvara pitanja o granicama predsedničkih ovlašćenja, pravnoj proceduri i odnosu politike i pravosuđa.

Predsedničko pomilovanje jeste pravni institut, ali njegova primena u politički osetljivim predmetima može da izazove javnu raspravu o jednakosti pred zakonom.

Upravo u tom kontekstu postavlja se pitanje kako razumeti Popovićevu izjavu.

Da li je njegovo prizivanje nekakve Vučićeve pobede odraz uverenja da politička moć može da obezbedi zaštitu od krivične odgovornosti čak i u drugoj državi?

Slučaj Dijane Hrkalović ne dokazuje nikakvu povezanost sa postupkom u Zagrebu. Ali pokazuje zašto je pitanje odnosa političke moći i krivičnog progona posebno osetljivo.

MOŽE LI SE POLITIČKA MOĆ IZ SRBIJE DEMONSTRIRATI I U ZAGREBU?

Hrvatska je suverena država i članica Evropske unije. Njeno pravosuđe mora da deluje nezavisno od političkih interesa, pritisaka i odnosa moći, bez obzira na to da li dolaze iz Zagreba, Beograda, Brisela ili bilo kog drugog političkog centra.

Zato se Popovićeva izjava ne može posmatrati samo kroz prizmu njegove lične političke naklonosti.

Njena simbolika zanimljiva je upravo zbog mesta i trenutka u kojem je izgovorena.

„VUČIĆ POBEĐUJE!” – DA LI JE VELIBOR POPOVIĆ ISPRED ZAGREBAČKOG SUDA POSLAO PORUKU O UTICAJU BIVŠEG PREDSEDNIKA SRBIJE NA HRVATSKO PRAVOSUĐE?

Ispred zgrade hrvatskog suda. U kontekstu krivičnog postupka. Nakon ročišta koje je izazvalo nezadovoljstvo oštećenog i njegovog advokata.

Da li je reč o pokušaju slanja poruke da Popović iza sebe ima političku zaštitu?

I ako jeste, na čemu zasniva takvo uverenje?

To su pitanja na koja bi pre svega sam Popović trebalo da odgovori.

Jer postoji velika razlika između čoveka koji javno podržava nekog političara i čoveka koji političarevo ime koristi kako bi ostavio utisak da je zaštićen od posledica sopstvenih postupaka.

U prvom slučaju reč je o političkom stavu. U drugom bi moglo da se radi o demonstraciji moći.

A kada se takva poruka izgovara ispred zgrade suda druge države, njeno značenje postaje još osetljivije.

ZAGREB NIJE BEOGRAD, HRVATSKO PRAVOSUĐE MORA BITI NEZAVISNO OD POLITIČKIH PORUKA.

Niko nema pravo da unapred proglašava sutkinju pristrasnom zato što se ne slaže sa njenim procesnim odlukama.

Ali isto tako, javnost ima pravo da preispituje odluke koje se donose u krivičnim postupcima, naročito kada su okolnosti slučaja izazvale značajnu medijsku pažnju.

U predmetu napada na Sašu Mirkovića sada se istovremeno pojavljuju priznanje krivice, nezadovoljstvo oštećenog načinom izvođenja dokaza, zahtev za izuzeće sutkinje i politička parola u korist Aleksandra Vučića izgovorena ispred zgrade suda.

„VUČIĆ POBEĐUJE!” – DA LI JE VELIBOR POPOVIĆ ISPRED ZAGREBAČKOG SUDA POSLAO PORUKU O UTICAJU BIVŠEG PREDSEDNIKA SRBIJE NA HRVATSKO PRAVOSUĐE?

Te okolnosti same po sebi ne dokazuju nikakav zajednički plan, političku intervenciju ili pristrasnost suda.

Ali zahtevaju transparentnost.

Posebno zato što je reč o napadu koji se dogodio usred Zagreba, ispred jednog od najpoznatijih gradskih hotela.

A danas se, nakon ročišta u postupku koji bi trebalo da utvrdi krivičnu odgovornost za taj napad, u javnom prostoru pojavljuje politička poruka koja otvara sasvim druga pitanja.

„Srbija je Srbija, Vučić pobeđuje!”

Šta bi to trebalo da znači u Zagrebu?

Da politička pripadnost vredi više od odgovornosti za nasilje? Da se politička moć može demonstrirati i izvan državnih granica? Ili da se imenom Aleksandra Vučića želi poslati poruka čoveku koji je zamalo ubijen!

Jedno je sigurno: takva izjava, u takvim okolnostima, zaslužuje ozbiljnu analizu.

I još važnije: hoće li hrvatsko pravosuđe svojim transparentnim, obrazloženim i nezavisnim postupanjem otkloniti svaku sumnju da bilo čije političko ime može imati težinu pred hrvatskim zakonom?

Zajecaronline/Hypetv.hr/I.R.

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