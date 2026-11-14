Kraj tradicije duge 16 godina: Crvena božična mašna više neće sijati u Beču

Čuvena crvena božićna mašna, koja je godinama privlačila turiste u centru Beča, ove sezone neće krasiti fasadu modne kuće „Popp & Kretschmer“, preko puta Bečke državne opere.

Kompanija je 9. novembra saopštila da odustaje od njenog postavljanja zbog novih bezbednosnih uslova koje je propisala gradska uprava.

Kako prenosi austrijski „Der Standard“, predstavnik modne kuće Saša Trefelik objasnio je da je grad zahtevao svakodnevno angažovanje redara o trošku kompanije. Takav izdatak firma ne može da finansira, dok privatni redari pritom nemaju policijska ovlašćenja. Otvoreno je i pitanje odgovornosti za eventualne incidente.

Dekoracija je od 2009. godine bila postavljana na uglu ulica Valfišgase i Kerntner štrase, u visini prvog sprata.

Kraj tradicije duge 16 godina: Crvena božična mašna više neće sijati u Beču

Prošle godine velike gužve zbog fotografisanja blokirale su saobraćaj, pa je policija intervenisala i izricala kazne turistima. Trefelik ističe da tokom prethodnih 16 godina, prema saznanjima kompanije, niko nije povređen zbog dekoracije. Mašna je već 2020. bila zabranjena zbog mogućeg zaslepljivanja vozača, a naredne godine vraćena je bez trepćućih svetala.

Za to vreme, na fasadi obližnjeg hotela „Saher“ postavljena je božićna jelka visoka sedam metara, koja bi mogla da postane nova atrakcija za fotografisanje turista. Praznična rasveta u trgovačkim ulicama Beča biće svečano uključena 12. novembra.

Zaječaronline/Frankfurtske vesti/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.