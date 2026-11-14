Zahtev za izuzeće tužioca odložio je realizaciju naredbe za privođenje zakonskih zastupnika „Milenijum tima“. Predmet je sada preuzelo Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu, koje treba hitno da nastavi postupanje

Glavni javni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović usvojio je zahtev za izuzeće glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog tužilaštva, koji je podneo osumnjičeni Stojan Vujko, jedan od zakonskih zastupnika kompanije „Milenijum tim“.

Stefanović je ocenio da su osnovani navodi kojima se osporava nepristrasnost tužioca. Predmet je potom dodeljen Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu, koje treba hitno da nastavi postupanje.

Zahtev za izuzeće podnet je tokom istrage protiv zakonskih zastupnika „Milenijum tima“ Stojana Vujka i Ivana Bošnjaka, zbog sumnje na nezakonitosti u postupku izgradnje poslovno-stambenog kompleksa na mestu nekadašnjeg hotela Jugoslavija.

Treće osnovno tužilaštvo ranije je izdalo naredbu za privođenje Vujka i Bošnjaka. Međutim, ona nije realizovana zbog zahteva za izuzeće, što znači da je postupak odlučivanja o njihovom privođenju odložen do nastavka rada nadležnog tužilaštva.

Zaječaronline.org/Vreme/M.M.

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