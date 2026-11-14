Srpska pravoslavna crkva slavi dan Svetih Vrača Kozme i Damjana:Običaji i verovanja

Srpska pravoslavna crkva slavi u subotu, 14. novembra dan Svetih Vrača Kozme i Damjana – svetitelja i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne.

Iako u kalendar nisu upisani crvenim slovom, veliki broj porodica slavi Svete Vrače.

Ko su bili Sveti Kozma i Damjan?

Sveti Kozma i Damjan bili su rođena braća, lekari, po hrišćanskom učenju čudotvorci. Bog im je u mladosti dao dar da leče ljude zbog čega su ceo život posvetili isceljivanju bolesnih, nikada ne uzevši novac od njih. Iz tog razloga, nazivaju ih i “Bezsrebrenici”. Među pacijentima nisu pravili razliku po nacionalnosti i veri. Jedino što su tražili za uzvrat jeste da ime Hristovo ne izgovaraju uludo, čak i ako ne žele da prihvate hrišćanstvo.

Zapisano je, takođe, da je Kozma “ljuto zamerio Damjanu kada je od Paladije, žene koju su izlečili od teške bolesti, uzeo tri jajeta i da je čak tražio da ga po smrti ne sahrane pored brata”.

Svetitelji su ipak sahranjeni jedan pored drugoga u mestu Feremanu.

Sveti Vrači su slava lekara, tako da se današnji dan posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama, jer se smatraju zaštitnicima lekarske profesije.

Ovaj dan posebno je dobar za molitvu za ozdravljenje

Po narodnom verovanju, ovaj dan posebno je dobar za molitvu za ozdravljenje. Sveti Vrači obeležavaju se s uverenjem da će Bog sačuvati ljude od bolesti i održati ih zdrave i sposobne za rad tokom cele godine. Bolesnici se zavetuju Svetim Vračima da će ih posebno poštovati i svetkovati ukoliko ozdrave.

U narodu postoji verovanje da na ovaj praznik nije dobro raditi teške fizičke poslove, posebno one na velikim visinama.

Postoji i verovanje i da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće. A ovaj praznik se slavi i kao zaštita od udara groma.

Sveti Vrači slave se i 14. jula.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.