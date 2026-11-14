Studentska lista za poboljšanje radničkih prava i bez partijskog zapošljavanja

Kandidati “Studentske liste – Studenti pobeđuju” sinoć su u Kragujevcu održali konferenciju za novinare na kojoj su govorili o potrebi poboljšanja položaja radnika, kritikovali partijsko zapošljavanje i poručili da se zalažu za povećanje zaposlenosti, ali ne na osnovu partijske pripadnosti niti podrške Studentskoj listi, već stručnosti.

Advokat iz Kragujevca Stefan Stevanović izneo je tvrdnje da je u pitanju pokušaj zbrinjavanja partijskih aktivista i naveo da će sva nepotrebna zapošljavanja biti predmet ispitivanja čim bude formirana nova vlada Studentske liste.

Studentska lista za poboljšanje radničkih prava i bez partijskog zapošljavanja

Jugoslav Ristić, dugogodišnji sindikalni aktivista, bivši predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca i radnik fabrike “Zastava oružje” u penziji, smatra da se Srbija suočava sa pokušajima destabilizacije i proizvodnje stanja nesigurnosti i kao primer naveo da je pre nekoliko dana u “Zastava kovačnici”, fabrici koja je stopostotno u državnom vlasništvu, isključena električna energija sa ciljem, kako on tvrdi, da se više od 200 radnika pošalje kući, što bi imalo posledice i za važniju fabriku – “Zastava oružje”.

Matija Lazarević, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, rekao je da se Studentski pokret i sada Studentska lista od samog početka zalažu za poboljšanje položaja radnika kao i da njihov program predviđa veću zaštitu prava radnika, bolji životni standard i sigurna radna mesta.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.