Svetski dan dijabetesa 14. novembra, Batut: U Srbiji 440.000 odraslih sa tom dijagnozom

Svetski dan dijabetesa obeleževa se 14. novembra, pod sloganom “Reaguj na vreme – spreči dijabetes, sačuvaj zdravlje”. A Institut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” saopštio je procenu da u Srbiji 440.000 odraslih osoba ima tu dijagnozu. Dok oko 220.000 obolelih nema postavljenu dijagnozu dijabetesa i ne zna za svoju bolest.

Kako navode, u svetu svaka deveta odrasla osoba ili približno 589 miliona ljudi živi sa dijabetesom. A njihov dan obeležava se svake godine, na rođendan Frederika Bantinga. Naučnika koji je 1922. godine sa Čarlsom Bestom otkrio insulin.

Prevencija i rano otkrivanje bolesti

Ovogodišnja kampanja povodom Svetskog dana dijabetesa posvećena je prevenciji i ranom otkrivanju ove bolesti. A njen cilj je da se javnosti ukaže na značaj usvajanja zdravih životnih navika, kojima se može sprečiti ili odložiti nastanak tipa 2 dijabetesa. Kao i na značaj blagovremenog prepoznavanja znakova ove bolesti, njenog ranog otkrivanja i pravovremenog započinjanja lečenja. Ukazuju da je ranim delovanjem moguće smanjiti rizik od razvoja tipa 2 dijabetesa i njegovih komplikacija. Ali i doprineti očuvanju zdravlja i boljem kvalitetu života osoba koje žive sa dijabetesom.

Socijalni faktor

Batut navodi da najveći broj obolelih živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. I ističu da poseban problem predstavlja činjenica da veliki broj osoba ne zna da ima dijabetes. Kao i da se procenjuje da kod 40 odsto obolelih u svetu dijabetes još nije otkriven. Kako dodaju, razlog za to leži u činjenici da najčešći tip 2 dijabetesa godinama može da protiče bez izraženih simptoma. I zbog toga se kod čak 50 odsto osoba dijabetes otkriva tek nakon pojave komplikacija, koje zahvataju srce i krvne sudove, bubrege, oči ili nervni sistem.

Takođe, prema procenama, 635 miliona osoba ima povećan rizik za razvoj tipa 2 dijabetesa. Dodaju da kod osoba koje imaju povećan rizik za razvoj tipa 2 dijabetesa, promena životnih navika može smanjiti rizik ili odložiti nastanak bolesti. Zbog čega efikasna prevencija podrazumeva stvaranje uslova za mogućnost izbora zdravog stila života – veće dostupnosti zdrave hrane, bezbednih javnih prostora za fizičku aktivnost i kvalitetne primarne zdravstvene zaštite.

Simptomi

“Dijabetes tipa 2 često počinje neprimetno i bez jasno izraženih simptoma. Zbog toga godinama može ostati neprepoznat. Otkrije se tek kada se pojave komplikacije: srčani infarkt, šlog, bolest bubrega ili poremećaji vida”, navodi se u saopštenju.

Kada je reč o dijabetesu tipa 1, i njegovi simptomi kao i kod tipa 2. Oni se mogu pogrešno pripisati drugim zdravstvenim problemima. A kod odraslih se tip 1 dijabetesa ponekada pogrešno dijagnostikuje kao tip 2 dijabetesa.

Pravovremeno prepoznavanje simptoma i postavljanje tačne dijagnoze su od ključnog značaja za brzo započinjanje adekvatnog lečenja

Ističe se da rano otkrivanje dijabetesa omogućava obolelim osobama zdraviji i kvalitetniji život. Kao i da rano postavljanje dijagnoze i pravovremeno započinjanje lečenja dijabetesa smanjuje rizik od razvoja komplikacija i doprinose dužem i kvalitetnijem životu obolelih.

“Rano otkrivanje dijabetesa je samo prvi korak u pružanju kvalitetne dijabetološke zdravstvene zaštite. Osobama kojima je dijagnostikovan dijabetes potrebno je obezbediti kontinuiranu, dostupnu zdravstvenu zaštitu, odgovarajuće lečenje, edukaciju i podršku u svakodnevnom upravljanju bolešću”, navodi se u saopštenju.

Batut poručuje i da je dijabetes jedan od najbrže rastućih zdravstvenih izazova 21. veka. Broj obolelih od dijabetesa u svetu neprekidno raste te da će bez odlučnog delovanja, zdravstveni i ekonomski teret ove bolesti biti sve veći, kako za obolele i njihove porodice tako i za zdravstvene sisteme širom sveta. Ističu da je život sa dijabetesom praćen različitim izazovima, uključujući stigmu i nerazumevanje okoline.

“Istovremeno, stigma se može lako sprečiti. Svaka osoba koja živi sa dijabetesom ili je u riziku da oboli od dijabetesa, zaslužuje razumevanje, poštovanje i podršku”, poručuje Batut.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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