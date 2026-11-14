Dijana Hrkalović napustila zemlju preko hrvatskog pasoša koji poseduje?

Na društvenim mrežama pojavila se vest da je Dijana Hrkalović napustila zemlju.

Kako se navodi, nekadašnja državna sekretarka MUP-a, koristila je hrvatski pasoš koji navodno poseduje.

Ova vest zapalila je mreže, ali do zvanične potvrde još uvek nije došlo.

Podsetimo, mesec dana pošto je bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio odluku o pomilovanju i aboliciji 49 ljudi, a nešto više od nedelju dana posle poraza njegove Srpske napredne stranke (SNS) na izborima, objavljena su imena ljudi sa tog spiska.

Posle Viših sudova u Novom Sadu i Beogradu, koji su 2. novembra objavili imena 23 pomilovanih, dan kasnije oglasili su se i Viši sud u Nišu, otkrivši identitet još 18 ljudi, i Osnovni sud u Beogradu – jedan pomilovani.

Na kraju i Ministarstvo pravde, koje je objavilo svih 49 imena.

Dijana Hrkalović napustila zemlju preko hrvatskog pasoša koji poseduje?

Među onima za koje javnost do sada nije znala su trojica SNS aktivista – Slobodan Pećinar, Radoš Kadijević i Željko Milivojević – bliski visokom funkcioneru naprednjaka Darku Glišiću, kojima se sudilo za fizički napad na Ubu, kao i Slobodan Đukić, osumnjičen za fizički napad u Kosjeriću.

Tu je i Tomo Stojić, nekadašnji funkcioner fabrike „Milan Blagojević – Namenska“ u Lučanima, gde je 2017. poginulo dvoje ljudi, za šta je 2025. pravnosnažno osuđen na dve godine zatvora.

Najpoznatija je Dijana Hrkalović, nekadašnja visoka zvaničnica Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), optuživana za povezanost sa kriminalnim grupama, a kojoj se sudilo za trgovinu uticajem.

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Zaječaronline/Grašanska neposlušnost

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.