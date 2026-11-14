Kiša će tokom noći prerasti u sneg: Evo u kojim delovima Srbije će se zabeleti

Prema prognozi Republičkog hidrometereološkog zavoda (RHMZ), kiša koja se očekuje tokom noći na planinama će sa daljim padom temperature preći u sneg.

Posebno velika količina padavina očekuje se na jugozapadu i jugu Srbije, a na severu zemlje očekuje se postepeni prestanak padavina.

U subotu se očekuje osetno hladnije vreme.

U Vojvodini ujutru razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano, a u ostalim predelima pre podne umereno i potpuno oblačno, još ponegde sa slabom kišom, dok će na planinama padati slab sneg, posle podne suvo uz postepeno razvedravanje.

Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku pre podne povremeno i jak.

Kiša će tokom noći prerasti u sneg: Evo u kojim delovima Srbije će se zabeleti

Jutarnja temperatura od 1 na severu do 10 stepeni na jugu zemlje, dnevna temperatura od 4 do 9, u Negotinskoj Krajini oko 11 stepeni Celzijusa.

U nedelju ujutru hladno, mestimično sa slabim mrazem, a tokom dana umereno i potpuno oblačno, u nedelju uveče i tokom noći ka ponedeljku u južnim predelima mestimično sa kišom, dok će sledeće sedmice pojava kiše u svim predelima biti češća pojava.

Dnevna temperatura do srede će biti u postepenom porastu i to posebno početkom sledeće sedmice kada se ponegde ponovo očekuje i oko 20 stepeni. Pad temperature prognozira se u drugoj polovini sledeće sedmice.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.