Gde se nalazi novac Alta Banke? Finansijski forenzičari daće mnoge odgovore

Posle propasti Alta banke, zvanično je počela isplata osiguranih depozita klijentima u stečaju preko Banke Poštanske štedionice. Spisak isplatnih mesta dostupan je na zvaničnim sajtovima Agencije za osiguranj

Ekonomista i nekadašnji član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković precizirao je da će se ovim slučajem baviti finansijski forenzičari.

– Verujem da za najveći deo može da se zna. Ne zna se prvo da li je novac bio u trezoru Alta banke, ili je odmah iz menjačnica išao u neke privatne džepove. Ako je bio u trezoru, to je jedna stvar, ako nije, onda je to nešto drugačije – objašnjava Vučković za RTS.

On napominje da će se tragovi delimično pratiti.

Mada manji deo sredstava koja su eventualno išla preko kriptovaluta možda neće otkriti početnu i krajnju adresu. Ipak, važnije od pukog utvrđivanja svakog dinara ili evra jeste otkrivanje odgovornosti i motiva iza ovakvog poslovanja.

Vraćeni novac bi u tom slučaju ušao u stečajnu masu.

Mada ostaje pitanje kolika će ona biti i da li će svi deponenti moći u potpunosti da se namire.

Povodom propadanja Alta banke postavlja se ključno pitanje:

Zašto Narodna banka Srbije nije ranije prepoznala i sprečila ovakav razvoj događaja?

Vučković ocenjuje da je reč o važnoj temi koja zahteva detaljnu istragu.

– Narodna banka Srbije je prilično konzervativna, i naša regulacija bankarskog sektora je oštra. I stvarno je teško verovati da Narodna banka Srbije nije znala o čemu se radi – kaže Vučković.

Dodatnu sumnju izazivaju podaci da su pojedine opštine i gradovi bili stimulisani da svoja sredstva prebacuju u Alta banku.

Gde se nalazi novac Alta Banke? Finansijski forenzičari daće mnoge odgovore

Tu su i nedopustivi načini iznošenja gotovine bez adekvatne kontrole.

U emisiji je inicirano pitanje isplate penzija preko Pošta Srbije i Banke Poštanske štedionice, jer su se pojavile informacije da je banka prebacila novac.

Vučković je naveo da se slične situacije ne seća i da takve stvari ne bi smele da se dešavaju između dve državne institucije.

– Ne bi smelo to da se dešava, jer suštinski problem ne postoji. Ovde je neki problem tehničke prirode, da iz ovog ili onog razloga tog novca nije bilo. Ne isključujem i da je postojala namera da se u javnost unese zebnja, nesigurnost. Nije smelo ovo da se desi – izjavio je Vučković, dodajući da su problemi ubrzo uspešno rešeni.

Narodna banka Srbije korigovala je naviše referentnu kamatnu stopu kao standardni instrument monetarne politike u cilju suzbijanja inflacije.

Gde se nalazi novac Alta Banke? Finansijski forenzičari daće mnoge odgovore

Vučković ukazuje na dva preovlađujuća mišljenja u stručnoj javnosti:

– Prvo stanovište jeste da projekt treba nastaviti uz redukciju troškova i smanjenje nevažnih stavki, uz ocenu da koristi tek treba da uslede nakon početnih ulaganja.

– Drugo stanovište, koje zastupaju pojedini profesori, sugeriše da međunarodne obaveze u vezi sa ovim projektom nisu toliko krute i da bi eventualno otkazivanje uz namirenje štete zemljama učesnicama moglo da prođe bez velikih negativnih posledica.

Prema njegovim rečima, takozvano “sedenje na četiri stolice” u praksi je često donosilo specifične aranžmane sa stranim investitorima (poput specifičnih uslova za radnike na gradilištima).

Preporuka struke jeste da se u budućnosti insistira na transparentnim tenderima, zdravoj konkurenciji i ekonomskoj isplativosti projekata.

Zaječaronline/RTS/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.