CECIN MENADŽER SLAVIO VUČIĆA U ZAGREBU, MIRKOVIĆ MU PORUČIO: „BATINAŠ KOJI JE MLATIO STUDENTE NEĆE ME UĆUTKATI“

Na Opštinskom kaznemom sudu u Zagrebu juče je održano ročište u postupku protiv Velibora Popovića Popa zbog napada na Sašu Mirkovića, vlasnika Hype produkcije, ispred zagrebačkog hotela Šeraton u maju 2025. godine. Popović je priznao krivicu za nanošenje teških telesnih povreda, ali nije prihvatio predlog tužilaštva za kaznu od godinu i četiri meseca zatvora, od čega bi šest meseci bilo bezuslovno. Presuda nije doneta, a nastavak postupka zakazan je za 14. decembar.

Ročište je obeležilo i nezadovoljstvo Mirkovića i njegovog advokata. Zatražili su da Mirković bude saslušan, kao i da se pregledaju snimci nadzornih kamera koje su zabeležile napad, ali je sud odbio oba dokazna predloga. Mirković je udaljen iz sudnice. A njegov advokat zatražio je izuzeće sudije.

Povodom događaja na sudu saopštenjem se obratila Hype televizija, čiji je vlasnik Saša Mirković oštećeni u ovom postupku. U njemu se problematizuju tok sudskog postupka, odbijanje dokaznih predloga i značenje Popovićeve izjave. Hype produkcija iznosi i sopstvene ocene i tvrdnje o optuženom, koje prenosimo u nastavku.

Velibor Popović provocirao nakon suđenja

„Srbija je Srbija, Vučić pobeđuje!“ Upravo te reči Velibor Popović Pop izgovorio je ispred zgrade Opštinskog krivičnog suda u Zagrebu, obraćajući se kameri fotoreportera Pixsella.

Nije bio na političkom skupu u Beogradu, niti je učestvovao u predizbornoj kampanji. Nije govorio pred stranačkim pristalicama. Nalazio se ispred zgrade hrvatskog suda, na kojem se vodi krivični postupak protiv njega zbog pokušaja ubistva i fizičkog napada na Sašu Mirkovića, vlasnika Hype produkcije, koji se dogodio u maju 2025. godine ispred zagrebačkog hotela Šeraton.

Zašto bi čovek koji pred hrvatskim pravosuđem mora da se suoči sa posledicama svog nasilja javno prizivao ime Aleksandra Vučića? Kome je poruka upućena? Saši Mirkoviću? Srpskoj javnosti? Hrvatskim institucijama? Ili onima za koje Popović veruje da razumeju šta znači pozivanje na Vučićevo ime? I ono najvažnije: želi li Popović tom izjavom da sugeriše da politički uticaj Aleksandra Vučića seže čak i do hrvatskog pravosuđa?

CECIN MENADŽER SLAVIO VUČIĆA U ZAGREBU, MIRKOVIĆ MU PORUČIO: „BATINAŠ KOJI JE MLATIO STUDENTE NEĆE ME UĆUTKATI“

Ročište na Opštinskom krivičnom sudu u Zagrebu otvorilo je niz pitanja. Prema informacijama o toku postupka, Popović je priznao krivicu za napad na Mirkovića. Presuda nije izrečena, a nastavak postupka zakazan je za 14. decembar.

Mirkovićev punomoćnik i tužilaštvo zatražili su saslušanje vlasnika Hype produkcije, kao i da se pregledaju snimci video-nadzora na kojima je zabeležen brutalni napad, ali je sud oba predloga odbio ocenivši ih kao odugovlačenje. Naravno, sud ima pravo da odlučuje o izvođenju dokaza.

Odbijanje pojedinog dokaznog predloga samo po sebi ne znači da je sud postupao nezakonito ili pod nečijim uticajem. Ali upravo zato javnost ima pravo na jasno obrazloženje. Zašto nije saslušan čovek koji je bio žrtva napada? Zašto nije prikazan snimak koji bi mogao da bude važan za razumevanje okolnosti i načina izvršenja krivičnog dela? Da li su ti dokazi već bili odgovarajuće razmotreni?

CECIN MENADŽER SLAVIO VUČIĆA U ZAGREBU, MIRKOVIĆ MU PORUČIO: „BATINAŠ KOJI JE MLATIO STUDENTE NEĆE ME UĆUTKATI“

To nisu pitanja kojima se unapred osporava nezavisnost suda. To su pitanja kojima se od suda traži da svoju nezavisnost pokaže transparentnim postupanjem. A nakon takvog ročišta, ispred zgrade suda, optuženi pred kamerom izgovara: „Srbija je Srbija, Vučić pobeđuje!“

Pokušava li se Vučićevo ime koristiti kao simbol političke nedodirljivosti i na hrvatskoj teritoriji? Ako je to bila Popovićeva namera, onda se ne radi samo o provokaciji upućenoj žrtvi nasilja, nego i o simboličnom izazovu autoritetu hrvatskih institucija.

Ako nije, ostaje pitanje zašto je bivši predsednik Srbije uopšte postao deo javne poruke optuženog ispred zgrade zagrebačkog suda. Politički uticaj ne mora uvek da se manifestuje direktnim telefonskim pozivom, naredbom ili pritiskom. Ponekad pojedinci već samim pozivanjem na moćna politička imena pokušavaju da stvore utisak da iza njih stoji autoritet koji prevazilazi institucije.

Napad na Sašu Mirkovića

Zato je važno razjasniti ne samo šta je Popović izgovorio nego i šta je tom izjavom nameravao da postigne.

Osim što je već decenijama u srpskoj javnosti poznat kao menadžer nastupa Svetlane Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, Velibor Popović je poslednjih godina u Srbiji u medijima bio najzastupljeniji kao jedan od prvih organizatora odreda batinaša ispred takozvanog Ćacilenda u Beogradu, koji su se fizički često sukobljavali sa studentima na njihovim protestima.

– Taj čovek je navikao na nasilje kao osnovno sredstvo svog rada. Ja nisam ni prva ni poslednja žrtva njegovog prebijanja. Mene je pokušao da ubije jer je dobio takav nalog u klasičnoj mafijaškoj sačekuši ispred hotela, što sam ja, na sreću, preživeo. Meni ne treba niti mi je ikada trebala bilo kakva politička ili mutna zaštita. Sve sam prijavio policiji, aktivno učestvujem u radu istražnih organa i zaista verujem u hrvatsko pravosuđe.

– Zgrožen sam što čovek koji je mesecima, pa i godinama, sa svojom ekipom pod fantomkama mlatio studente po ulicama Beograda sada i na zagrebačkom sudu izvodi ovakve provokacije. Mene ućutkati neće, mogu me samo sahraniti jer dok sam živ neću prestati da govorim o devijantnim pojavama i osobama u našem društvu – naglasio je Saša Mirković po izlasku iz sudnice, čuvši dobacivanje optuženog.

U krivičnom predmetu protiv Velibora Popovića Popa zbog napada na Sašu Mirkovića sada se istovremeno pojavljuju priznanje krivice, nezadovoljstvo oštećenog načinom izvođenja dokaza, zahtev za izuzeće sudije i politička parola u korist Aleksandra Vučića izgovorena ispred zgrade suda.

CECIN MENADŽER SLAVIO VUČIĆA U ZAGREBU, MIRKOVIĆ MU PORUČIO: „BATINAŠ KOJI JE MLATIO STUDENTE NEĆE ME UĆUTKATI“

Te okolnosti same po sebi ne dokazuju nikakav zajednički plan, ali zahtevaju transparentnost i dodatnu posvećenost istražnih organa Republike Hrvatske.

Posebno zato što je reč o napadu koji se dogodio usred Zagreba, na samom ulazu u hotel Šeraton, jednom od najpoznatijih gradskih hotela, čije je obezbeđenje u potpunosti zakazalo i doslovno pobeglo kada je videlo incident, umesto da su zaštitari hotela intervenisali i pokušali da zaustave napad.

Zaječaronline/vecernji.hr/I.R.

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