Zvezda serije “Malkolm u sredini” doživeo nesreću: Završio u bolnici, posle teškog perioda stao pred kamere pa progovorio o razvodu!

Glumac Frenki Muniz, koji se proslavio u popularnoj seriji „Malkolm u sredini“, doživeo je nezgodu na trkačkoj stazi tokom priprema za automobilsku manifestaciju „Proud to Honor“.

Muniz je trebalo da učestvuje u humanitarnoj revijalnoj trci u okviru događaja „Ford’s Veterans Day Classic“, zajedno sa vozačem Ostinom Sindrikom, ali je trening završen incidentom. Glumac je odmah prevezen u bolnicu.

– Razočaran sam što večeras neću moći da učestvujem na Fordovom događaju Proud to Honor. Radovao sam se prilici da odam počast našim veteranima i da se takmičim protiv ovih sjajnih vozača. Pomalo sam ugruvan, ali moj Mustang je odradio svoj posao i zaštitio me. Želim da zahvalim svima iz Ford Racinga, organizaciji Daytona International Speedway i osoblju bolnice. Posebno želim da se zahvalim svima koji su mi se javili i uputili mi molitve – poručio je glumac.

Frenki Muniz rođen je 5. decembra 1985. godine u Nju Džersiju, a odrastao je u Severnoj Karolini. Njegov glumački talenat primećen je još kada je imao osam godina, nakon čega se sa majkom preselio u Kaliforniju i započeo karijeru.

Svetsku slavu stekao je 2000. godine, kada je dobio glavnu ulogu u seriji „Malkolm u sredini“. Tumačenje inteligentnog, ali često neshvaćenog dečaka donelo mu je nominaciju za Emi i dve nominacije za Zlatni globus.

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Usledile su uloge u filmovima „Big Fat Liar“, „Agent Cody Banks“, „Racing Stripes“, „Stay Alive“ i drugim ostvarenjima.

Zvezda serije “Malkolm u sredini” doživeo nesreću: Završio u bolnici, posle teškog perioda stao pred kamere pa progovorio o razvodu!

Ipak, na vrhuncu popularnosti odlučio je da napravi veliki zaokret i posveti se automobilizmu. Godine 2008. glumu je stavio u drugi plan, a nakon takmičenja u različitim trkačkim serijama, 2021. godine vratio se na stazu.

Poseban uspeh ostvario je 2023. godine, kada je završio na četvrtom mestu šampionata ARCA Menards Series. Kasnije je nastavio karijeru u NASCAR takmičenjima, gde se takmiči u kategoriji Craftsman Truck Series.

Pored sporta, oprobao se i u muzici i televizijskim emisijama, uključujući „Dancing with the Stars“, u kojem je osvojio treće mesto.

Ljubav prema glumi nikada nije potpuno nestala, pa ga je posebno obradovao povratak ulozi koja mu je obeležila detinjstvo, u nastavku serije „Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair“.

Muniz je u oktobru 2019. godine oženio model Pejdž Prajs, a njihov sin rođen je u martu 2021. godine.

Međutim, u julu 2026. godine glumac je na društvenoj mreži Iks objavio da se on i Pejdž razvode.

Kasnije je na Instagramu otvoreno govorio o teškom periodu kroz koji je prolazio nakon rastanka.

– Sve mi je delovalo teško, nejasno i kao da se istovremeno raspada. Nikome ne bih poželeo ovakav period – napisao je Muniz.

Ipak, u svemu što mu se dogodilo uspeo je da pronađe i priliku za lični napredak.

Zvezda serije “Malkolm u sredini” doživeo nesreću: Završio u bolnici, posle teškog perioda stao pred kamere pa progovorio o razvodu!

„Nisam imao gde da se sakrijem. Imao sam vremena da budem sam sa sobom, iskreno razmislim o svemu i konačno vidim na kojim delovima života moram da radim ako želim da postanem bolja verzija sebe. Ne ona uglađena verzija koju pokazujem svetu, već ona stvarna“, istakao je glumac.

Dodao je i da veruje da će za pet godina na ovaj period gledati drugačije.

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– Verujem da ću se za pet godina osvrnuti na ovaj trenutak i biti zahvalan, jer će uspeh u kojem ću tada uživati postojati samo zato što sam prošao kroz ovo – poručio je.

Na kraju obraćanja uputio je reči podrške svima koji prolaze kroz slične životne situacije.

– Ovo nije kraj priče. Ovo je deo u kojem počinjem da radim na sebi, onaj neprijatni, neglamurozni, ali neophodan posao. Odlučio sam da ovaj period posmatram kao temelj, a ne kao cilj. Ako ste i vi trenutno na dnu, niste slomljeni. Ponovo se izgrađujete. Idemo dalje – zaključio je glumac.

Iako su se rastali, Frenki i Pejdž ostali su u dobrim odnosima, što potvrđuju i fotografije iz zabavnog parka Universal Studios koje je glumac podelio početkom novembra.

Na njima se vidi kako bivši supružnici uživaju u društvu sina, a Muniz je taj izlet opisao kao neverovatan dan.

Glumac je istakao da su upravo takvi trenuci i uspomene ono što najviše vredi u životu.

Zaječaronline/Hype/M.M.

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