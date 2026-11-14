Svi putnici i članovi posade preživeli sudar tankera i broda na Misisipiju

Nije bilo poginulih niti teže povređenih u sudaru tankera i rečnog kruzerskog broda na reci Misisipi u Nju Orleansu, a 32 osobe koje su zadobile lakše povrede prevezene su u lokalnu bolnicu, preneo je danas “Gardijan”.

Do nesreće je došlo u petak popodne kada je tanker “Atlantik asfalt” udario u brod “Amerikan heritidž”, koji je bio usidren radi iskrcavanja putnika.

Svi putnici i članovi posade preživeli sudar tankera i broda na Misisipiju

U trenutku sudara na kruzeru se nalazilo 197 putnika, a nekoliko putnika je nakon udesa završilo u hladnoj reci.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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