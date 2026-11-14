Baršunasti jesenji manikir je novi hit, a jedan trik daje mu spektakularan efekat

Baršunasti jesenji manikir je novi hit!
Ako ste do sada mislili da su za efektnu i glamuroznu manikuru neophodni dugi nokti, novi trend će vas razuveriti. Kratki nokti ponovo su u centru pažnje, a jedan manikir daje im toliko upečatljiv izgled da je teško skrenuti pogled.
Reč je o takozvanim baršunastim noktima, poznatim i kao cat-eye manikir, koji zahvaljujući posebnom sjaju stvaraju gotovo trodimenzionalni efekat. Površina nokta reflektuje svetlost iz različitih uglova, pa se čini kao da se boja i sjaj menjaju pri svakom pokretu ruke.
REČ JE O MAGNETNOM LAKU
Za karakterističan efekat koristi se magnetni lak. Pre nego što se lak osuši, iznad nokta se postavlja poseban magnet kojim se utiče na raspored sitnih čestica u laku i tako dobija prepoznatljiv svetlucavi efekat.
Kada su u pitanju boje, izbor nijanse može potpuno promeniti celokupan utisak nokta. Smaragdno zelena, bordo odnosno vinsko crvena i tamnoplava daju noktima dramatičniji i dublji izgled. Svetlucavi efekat ostaje primetan, ali je krajnji rezultat diskretniji i dovoljno elegantan i za svakodnevne prilike.
Popularnost ovog manikira pokazuje i zašto kratki nokti više ne moraju da znače jednostavan ili neupadljiv izgled. Uz odgovarajuću boju i magnetni efekat mogu da izgledaju podjednako glamurozno kao duga manikura – a pritom ostaju praktični.
Zajecaronline/J.V.
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