Doneta odluka o povečanju penzija: Od decembra rast od 7,5 odsto, na svakih 10.000 dinara dobijate 750 dinara više

Penzije u Srbiji biće povećane za 7,5 odsto počev od decembra 2026. godine, potvrđeno je rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje je objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srbije“. Osim penzija, za isti procenat biće uvećani i najniži iznos penzije, vrednost opšteg boda, kao i više vrsta novčanih naknada koje isplaćuje Fond PIO.

Rešenjeo povećanju penzija je doneo direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Statuta Fonda.

Prema objavljenom dokumentu, usklađivanje od 7,5 odsto primenjivaće se na iznose utvrđene prethodnim usklađivanjem iz decembra 2025. godine.

Doneta odluka o povečanju penzija: Od decembra rast od 7,5 odsto, na svakih 10.000 dinara dobijate 750 dinara više

Povećanje od 7,5 odsto znači da će penzioneri na svakih 10.000 dinara dosadašnje penzije dobijati dodatnih 750 dinara mesečno.

Tako će penzija od 30.000 dinara biti uvećana za 2.250 dinara, dok će korisnici koji trenutno primaju 40.000 dinara dobijati 3.000 dinara više.

Zaječaronline/Blic/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.