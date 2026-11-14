“IZVINJAVAĆU SE CELOG ŽIVOTA ŠTO SAM NEKOG IZ POLITIČKE STRANKE PODRŽAVAO” Aca Lukas objavio video zločinca koji je pokušao ubistvo Saše Mirkovića, a sada se javno poziva na Vučića?

Aleksandar Vuksanović, Aca Lukas, prijatelj i saradnik Saše Mirkovića, objavio je na svom profilu na Instagramu video pokušaja ubistva Saše Mirkovića u Zagrebu.

Podsetimo Velibor Popović Pop je krvnički nasrnuo na direktora Hype televizije i produkcije Hype.

Sada je došlo vreme i za suđenje.

Naciju je šokirao momenat koji su snimili mediji nakon suđenja Veliboru Popoviću kada je njegovo delo okarakterisano kao teške telesne povrede iako je Mirkovića šutirao u glavu u nesvesti, što je definitivno pokušaj ubistva.

Naime, Velibor Popović Pop se pozivao na Aleksandra Vučića, bivšeg predsednika Srbije nakon suđenja uz reči “Srbija je Srbija, Vučić pobeđuje”.

Samim tim je provocirao aludirajući da on pobeđuje jer je njegovo delo iliti zlodelo, umanjeno na sudu.

Pored svega toga, sudija nije dala priliku žrtvi, Saši Mirkoviću, da svedoči. Niti je dopušteno da se pregleda snimak sa nadzorne kamere ispred hotela, koji bi nedvosmisleno dokazao da je ovaj zločin pokušaj ubistva.

Aca Lukas koji je otvoreno pružao podršku vladajućem režimu i Aleksandru Vučiću, sada se oglasio ovim videom uz reči:

“IZVINJAVAĆU SE CELOG ŽIVOTA ŠTO SAM NEKOG IZ POLITIČKE STRANKE PODRŽAVAO”

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Saša Mirković je objavio ovaj video na svom storiju.

“Dugo je trajala partija šaha. Na kraju je kralj ostao sam sa par pijuna” , napisao je Mirković

Podsetimo, na Opštinskom krivičnom sudu u Zagrebu juče je održano ročište u postupku protiv Velibora Popovića Popa zbog napada na Sašu Mirkovića, vlasnika Hype produkcije, ispred zagrebačkog hotela Sheraton u maju 2025. godine. Popović je priznao krivicu za nanošenje teških telesnih povreda. Međutim, nije prihvatio predlog tužilaštva za kaznu od godine i četiri meseca zatvora. Od čega bi šest meseci bilo bezuslovno.

Presuda nije donesena, a nastavak postupka zakazan je za 14. decembar.

Ročište je obeležilo i nezadovoljstvo Mirkovića i njegovog advokata. Zatražili su da se Mirković sasluša te da se pregledaju snimci nadzornih kamera koje su zabeležile napad. Sud je odbio oba dokazna predloga.

Mirković je udaljen iz sudnice. Njegov advokat zatražio je izuzeće sutkinje.

Zaječaronlione/E.B.