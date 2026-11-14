„OROČENA PODRŠKA JE ISTEKLA!“ Legendarni pevač i ČOVEK IZ NARODA, Miroslav Ilić RAZOČARAN nakon provokacija kriminalca Velibora Popovića Popa tokom suđenja za POKUŠAJ UBISTVA Saše Mirkovića, koji se pozivao na Aleksandra Vučića!

Tokom zajedničkog gostovanja sa Aleksandrom Vučićem na televiziji Pink 22. oktobra 2026, Miroslav Ilić je javno istakao da njegova podrška nije bezuslovna, poručivši: „Moja podrška je oročena, ne igrajte se“.

Nakon sramnog pozivanja Velibora Popovića Popa, ozloglašenog kriminalca sa povećim dosijeom, na nekadašnjeg predsednika Aleksandra Vučića, ispred suda, nakon suđenja uz reči „Srbija je Srbija, Vučić pobeđuje“, nacija je zgrožena.

Podsetimo, Velibor Popović Pop je krvnički nasrnuo na direktora i vlasnika Hype televizije i produkcije Hype, Saše Mirkovića, a sada je došlo vreme i za suđenje.

Naciju je šokirao momenat koji su snimili mediji nakon suđenja Veliboru Popoviću kada je njegovo delo okarakterisano kao teške telesne povrede iako je Mirkovića šutirao u glavu u nesvesti, što je definitivno pokušaj ubistva.

Samim tim je provocirao aludirajući da on pobeđuje jer je njegovo delo iliti zlodelo, umanjeno na sudu.

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Pored svega toga, sudija nije dala priliku žrtvi, Saši Mirkoviću, da svedoči, niti je dopustila da se pregleda snimak sa nadzorne kamere ispred hotela, koji bi nedvosmisleno dokazao da je ovaj zločin pokušaj ubistva.

Legendarni pevač Miroslav Ilić, koji neguje svoj status „čoveka iz naroda“, oglasio se na društvenoj mreži, okačivši ovaj sraman trenutak, pa poručio:

„Oročena podrška je istekla!“

Ilić je razočaran što je podršku dao sistemu koji daje za pravo kriminalcima i batinašima da se pozivaju na vlast i misle da mogu da se izvuku nakon pokušaja ubistva.

Zajecaronline/J.V.

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