Ministarstvo zdravlja: Direktorka sama donela odluku o iseljenju Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu

Odluku o izmeštanju pacijenata iz Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, donela direktorka ove ustanove 13. novembra

On je odluku donela u kasnim popodnevnim časovima, na osnovu sopstvene procene o nebezbednosti objekta, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Ministarstvo zdravlja navodi da nije imalo uvid u nalaze privatno angažovanih veštaka.

Dodaje i da prema raspoloživim saznanjima, nadležna građevinska inspekcija nije izvršila nadzor niti naložila mere u vezi sa bezbednošću objekta.

Ministarstvo je, kako se u saopštenju ističe, istog dana reagovalo u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima, i naložilo hitne mere za zaštitu pacijenata i nastavak lečenja u drugoj adekvatnoj ustanovi, koja raspolaže slobodnim kapacitetima.

Zdravstvenu zaštitu nastavlja da pruža stručno osoblje Klinike, naglašavaju iz Ministarstva.

Ministarstvo zdravlja: Direktorka sama donela odluku o iseljenju Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu

Za bezbednosno osetljive pacijente zatražena procena MUP-a

Za posebno bezbednosno osetljive pacijente naloženo je pribavljanje zvanične procene Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon neposrednog pregleda prostora obezbeđenog za njihov smeštaj, uz potpisan i overen zapisnik, objašnjavaju iz Ministarstva.

Ministarstvo zdravlja naglašava da nastavlja saradnju sa svim nadležnim institucijama kako bi se obezbedili sigurnost pacijenata i nesmetano lečenje.

„Istovremeno, upozoravamo na rizik da neosnovano uznemiravanje javnosti od strane neodgovornih pojedinaca i senzacionalizmu sklonih medija, može ugroziti postupanje nadležnih organa prema bezbednosno osetljivim licima, koja u takvoj situaciji mogu ostati van domašaja pravde i zakona“, dodaje se u saopštenju.

Podsetimo, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu praktično je ispražnjena nakon što je utvrđeno da je jedan deo objekta neuslovan za korišćenje, prenela je Nova.rs.

Ministarstvo zdravlja: Direktorka sama donela odluku o iseljenju Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu

Zbog havarije na vodovodnim cevima, pucanja dela temelja i sleganja terena, pacijenti su hitno otpušteni ili preusmereni u druge zdravstvene ustanove poput klinike „Laza Lazarević“, a jedini koji je ostao u Klinici je K. K, koji je 2023. počinio masovno ubistvo u OŠ „Vladislav Ribnikar“, a za čiji se dalji smeštaj još traži rešenje, naveo je izvor portala Nova.rs.

Informacije o havariji na Klinici i otpuštanju i premeštanju pacijenata, potvrdio je za portal N1 i izvor upućen u stanje u zdravstvenoj ustanovi.

Zaječaronline/N1/Komitet/M.M.

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