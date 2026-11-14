Save slobodnih sindikata Srbije poručio Đilasu: “Pre nego što kritikujete studente, položite račun za svoju politiku”

Predsednik Saveza slobodnih sindikata Srbije Nebojša Aleksić uputio je javno pismo lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu.

Pismo je uručeno povodom njegovih kritika na račun Studentske liste i sastanka njenih predstavnika sa evropskom komesarkom Martom Kos.

Aleksić je poručio da sindikat podržava studente bez interesa i političkih pogodbi.

Pored toga optućili su Đilasa da izbegava odgovornost za sopstvene političke poteze i rezultate opozicije.

Aleksić je u pismu, datiranom 14. novembra 2026. godine, naveo da Savez slobodnih sindikata Srbije stoji uz Studentsku listu i da neće ćutati na pokušaje njene diskreditacije, bez obzira na to da li kritike dolaze od predstavnika vlasti ili opozicije.

Povod za njegovo obraćanje bile su Đilasove primedbe u vezi sa sastankom predstavnika Studentske liste sa evropskom komesarkom Martom Kos, u tekstu objavljenom na portalu Direktno.

“Javnost ima pravo da zna ko razgovara u njeno ime i o čemu. Ali to pravo važi i kada ste Vi u pitanju. Transparentnost je obaveza koja mora jednako važiti za sve “, rekao je Aleksić.

On je podsetio na sastanak Đilasa i predsednika Srbije Aleksandra Vučića 11. aprila 2022. godine, nakon beogradskih izbora, zahtevajući od lidera SSP-a da objavi svu raspoloživu dokumentaciju o tom razgovoru.

“Sada, kada od drugih zahtevate detalje njihovih razgovora, objavite svu raspoloživu dokumentaciju o sopstvenom: beleške, eventualni zapisnik ili transkript, ukoliko postoje. Objasnite šta je konkretno dogovoreno i šta su od tog razgovora dobili građani koji su glasali za promenu vlasti”, naveo je Aleksić.

U pismu je pomenuo i ranije javne tvrdnje bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića da su Đilas i Bojan Pajtić 2012. godine zagovarali mogućnost lokalnih koalicija sa Srpskom naprednom strankom. Aleksić je pozvao Đilasa da se o tim tvrdnjama izjasni.

Save slobodnih sindikata Srbije poručio Đilasu: “Pre nego što kritikujete studente, položite račun za svoju politiku”

Posebno je kritikovao dosadašnju opozicionu politiku, ocenjujući da su podele, međusobna optuživanja i insistiranje na stranačkim interesima doprineli slabljenju političkog otpora vlasti.

“Za zloupotrebe vlasti odgovorni su oni koji su vlast vršili. Za pogrešne opozicione strategije i potrošeno poverenje građana odgovorni su i oni koji su opoziciju predvodili. Tu odgovornost ne možete prebaciti studentima“, poručio je predsednik Saveza slobodnih sindikata Srbije – rekao je on.

U pismu se osvrnuo i na svoje lično iskustvo saradnje sa Đilasom. Naveo je da je ranije bio predsednik sindikata „Sloga“ u GSP-u i kandidat na Đilasovoj izbornoj listi, a da je zbog sindikalnog i političkog angažmana, kako tvrdi, smenjen i degradiran na radno mesto higijeničara na terminusu u Sremčici.

“Prema mom iskustvu, podrška koju sam Vam pružio nije bila uzvraćena kada je trebalo stati uz mene. Ono što Vi možda smatrate završenom političkom epizodom, ja pamtim kao ostavljanje saradnika da sam snosi posledice zajedničkog angažovanja” naveo je Aleksić.

On je poručio da radnici i sindikalci ne smeju biti tretirani kao potrošni materijal u političkim kampanjama i da politička podrška mora podrazumevati odgovornost prema ljudima koji je pružaju.

Jedna od najoštrijih poruka u pismu odnosi se na Aleksićevu ocenu Đilasovog političkog delovanja. On je lidera SSP-a optužio da su njegovi potezi često više koristili opstanku aktuelne vlasti nego njenoj smeni.

Save slobodnih sindikata Srbije poručio Đilasu: “Pre nego što kritikujete studente, položite račun za svoju politiku”

“Posle ličnog iskustva saradnje sa Vama i sagledavanja posledica Vaše politike, naš politički utisak je da ste delovali kao ‘trojanski konj’ opozicije: da su Vaši potezi često više koristili opstanku režima nego njegovoj smeni. To je naša ocena političkih posledica Vašeg delovanja“, napisao je Aleksić.

Na kraju pisma ponovio je da podrška Studentskoj listi ne znači da studenti ne treba da odgovaraju za svoje postupke, već da ne smeju biti izloženi političkim obračunima onih koji su godinama učestvovali u političkom životu Srbije.

“Srbija nije ničije stranačko vlasništvo. Ni vlast ni opozicija nemaju pravo da njenu budućnost podređuju sopstvenom opstanku”, poručio je Aleksić i zaključio:

“Đilasu, Vučiću i svima koji bi mlade pretvorili u metu političkog obračuna poručujemo: tu decu vam ne damo!”.

Zaječaronline/Nova.rs/M.M.

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